Düsseldorf (ots) - Philipp Lahm sieht in seiner Absage an ein Engagement beim FC Bayern im vergangenen Sommer kein Hindernis für eine künftige Zusammenarbeit. "Der Zeitpunkt passte einfach nicht. Ich habe damals gesagt, ein bisschen Abstand zum FC Bayern kann nicht schaden. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht zum FC Bayern zurückkehren werde. Es kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt und: Um was geht's? Man soll nie nie sagen", sagte der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 2014 der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Die aktuelle Diskussion um Nachwuchssorgen im deutschen Fußball kann der 34-jährige Ehrenspielführer der Nationalmannschaft nicht nachvollziehen. "Wir haben 54 Leistungszentren, es kommen immer wieder gute junge Spieler nach. Sie haben Potenzial und Qualität", sagte Lahm, der indes Zweifel hat, ob die Vereine ausreichend Geduld mit Talenten haben. "Heute werden die Spieler zu schnell abgegeben, wenn es nicht gleich läuft. Man beschäftigt sich nicht lange genug mit ihnen, obwohl man doch zu Beginn meistens so überzeugt war."



