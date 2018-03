Zürich - Givaudan will in Frankreich im grossen Stil zukaufen. Der Aromen- und Riechstoffhersteller übernimmt vorerst einen Minderheitsanteil an der französischen Naturex und plant die vollständige Übernahme zu einem Preis von insgesamt 1,29 Mrd EUR. Die Transaktion soll bis Ende Jahr abgeschlossen sein.

Eine Vereinbarung zum Erwerb von 40,6% der Naturex-Aktien zu einem Preis von 135 EUR je Anteilsschein sei unterzeichnet worden, teilt Givaudan am Montag mit. Für die restlichen ausstehenden Aktien soll ein Barangebot in gleicher Höhe unterbreitet werden. Der Verwaltungsrat und das Management von Naturex würden die Transaktion vollumfänglich unterstützen.

Produzent von natürlichen Inhaltsstoffen

Die in Avignon beheimatete Naturex produziert natürliche Inhaltsstoffe für Nahrungsmittel sowie für Gesundheits- und Körperpflegeprodukte. Weltweit beschäftigt das Unternehmen an 16 Produktionsstandorten 1'700 ...

