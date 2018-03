ROUNDUP: Commerzbank rechnet mit kräftigem Gewinnanstieg - Doch Probleme bleiben

FRANKFURT - Die Commerzbank strebt nach mageren Jahren für 2018 wieder deutlich bessere Ergebnisse an. Da voraussichtlich keine nennenswerten Aufwendungen für den Umbau des Geldhauses mehr notwendig würden, erwarte die Bank im laufenden Jahr einen "signifikanten Anstieg" des Konzernüberschusses, hieß es in dem am Montag in Frankfurt vorgelegten Geschäftsbericht. Die Aktie lag gegen Mittag wie der Leitindex Dax ein gutes halbes Prozent im Plus.

Datenskandal: Justizministerin Barley trifft Facebook-Vertreter

BERLIN - Im Datenskandal um Facebook will Justizministerin Katarina Barley am Montag Druck auf das weltgrößte Online-Netzwerk machen. Sie empfängt am Nachmittag (ab 15.00 Uhr) ranghohe Facebook-Vertreter aus Europa. Barley will "umfassende Aufklärung" darüber, ob deutsche Nutzer betroffen seien und was Facebook tun wolle, um so etwas in Zukunft zu verhindern.

Reederei Scandlines für 1,7 Milliarden Euro verkauft

ROSTOCK/HAMBURG - Die deutsch-dänische Fährreederei Scandlines ist für 1,7 Milliarden Euro verkauft worden. Der britische Finanzinvestor 3i, seit 2013 alleiniger Inhaber der Reederei, habe das Unternehmen an ein Konsortium aus den Vermögensverwaltern First State Investment und Hermes Investment Management verkauft, teilte Scandlines am Montag mit. 3i habe jedoch im Anschluss wieder Anteile über 35 Prozent neu erworben. Die australische First State Investment halte nun gut 50 Prozent, 3i 35 Prozent und die ebenfalls britische Hermes Investment Management 14,9 Prozent an dem Unternehmen. Der Nettoerlös für 3i betrug den Angaben zufolge 347 Millionen Euro.

Südzucker-Tochter Cropenergies erwartet Ergebnisrückgang und kappt Dividende

MANNHEIM - Der Verfall der Bioethanol-Preise wird der Südzucker -Tochter Cropenergies im laufenden Jahr weiter zusetzen. Die Preise für den Ökosprit werden in dem am 1. März begonnene neue Geschäftsjahr 2018/19 unter dem Niveau des Vorjahres erwartet, teilte Cropenergies am Montag in Mannheim mit. Daher dürfte auch der Gewinn weiter zurück gehen.

Axel Springer steigt in Immobilienplattform Purplebricks ein

BERLIN - Das Medienhaus Axel Springer steigt bei der britischen Immobilienplattform Purplebricks ein. Unter anderem im Rahmen einer Kapitalerhöhung haben sich die Berliner für insgesamt 125 Millionen britische Pfund (rund 143 Millionen Euro) einen Minderheitsanteil von 11,5 Prozent der Aktien gesichert, wie Axel Springer am Montag mitteilte. Eine weitere Aufstockung der Anteile sei derzeit nicht geplant. Im Zuge der Beteiligung werde Axel-Springer-Finanzchef Andreas Wiele einen Sitz im Purplebricks-Verwaltungsrat übernehmen, hieß es weiter. Der Kapitalerhöhung muss auf der Purplebricks-Hauptversammlung Mitte April noch zugestimmt werden.

IPO: Gategroup sagt Börsengang wegen Marktumfeld ab

KLOTEN - Der für diesen Dienstag geplante Börsengang des Airline-Caterers Gategroup wird in letzter Minute abgeblasen. Zusammen mit dem Besitzer, der HNA Group, sei beschlossen worden, das IPO für eine Notierung an der SIX Swiss Exchange nicht weiter zu verfolgen, teilte Gategroup am Montag mit. Im aktuellen Marktumfeld sei die Bewertung ungenügend, lautet die Begründung für den Rückzug. Dass der Börsengang von Gategroup gefährdet sei, hatte zuvor die "Finanz und Wirtschaft" (FuW) berichtet.

Thyssenkrupp nimmt weitere Hürde auf Weg zur Stahlfusion mit Tata

ESSEN - Auf dem Weg zur Stahlfusion mit Tata ist Thyssenkrupp einen weiteren Schritt weitergekommen. Die Prüfung der Bücher - die sogenannte Due Diligence - "ist so gut wie abgeschlossen", sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. Nun wartet der Essener Konzern noch darauf, dass sich der indische Partner Tata Steel mit den Arbeitnehmern an den niederländischen und walisischen Standorten über die Rahmenbedingungen des neuen Unternehmens einigt. "Diese Einigung ist ein wesentlicher Schritt für die Gründung des Joint Ventures."

Schaeffler-Familie verlängert Haltefrist für geplante neue Vorzugsaktien

HERZOGENAURACH - Die Eigentümerfamilie Schaeffler will die Sorgen von Investoren bei der Umwandlung von Stamm- in Vorzugsaktien des Autozulieferers durch eine längere Haltefrist zerstreuen. Sollte die Hauptversammlung im April wie vorgeschlagen die Umwandlung von rund 166 Millionen Stammaktien in Vorzugsaktien beschließen, will die Familien-Investmentgesellschaft IHO Holding zwei Jahre lang auf einen Verkauf von Aktien aus diesem Bestand verzichten, wie das im MDax -Unternehmen am Montag mitteilte. Das ist ein Jahr länger als bisher vorgesehen. Zudem sollen Vorzugsaktionäre künftig einen höheren Dividendenaufschlag gegenüber den Stammaktien bekommen.

Givaudan will Naturex übernehmen

ZÜRICH - Der Aromen- und Riechstoffe-Hersteller Givaudan will das französische Unternehmen Naturex übernehmen. Eine Vereinbarung zum Erwerb von 40,6 Prozent der Naturex-Aktien zu einem Preis von 135 Euro je Anteilsschein sei unterzeichnet worden, teilt Givaudan am Montag mit. Für die restlichen ausstehenden Aktien soll ein Barangebot in gleicher Höhe unterbreitet werden.

