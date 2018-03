Aus dem Börsenbrief im Sinne des Börse Social Network Club. http://www.boerse-social.com/gabb A-tec: Anfechtungsklage zurückgezogen. Mit Posteingang beim Handelsgericht Wien am Freitag, 23.3.2018, wurde die Anfechtungsklage gegen die Kapitalherabsetzung plus anschließende Kapitalerhöhung der A-tec unter De-facto-Ausschluß vieler Kleinaktionäre zurückgezogen. Meinen Informationen zufolge war das die einzige Anfechtungsklage gegen die Kapitalmaßnahmen bei A-tec. Grund für die Zurückziehung: das hohe Kostenrisiko, das der Kleinaktionär nicht alleine tragen wollte. Wir wissen ja leider, dass Gerichtsverfahrenskosten in Österreich existenzgefährdend hoch sein können. Um Verfahrenshilfe wird ein Anleger schwer...

Den vollständigen Artikel lesen ...