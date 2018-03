Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank haben ihr Kursziel für die Aktien der voestalpine von 53,5 auf 51,0 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde indessen bestätigt.

Obwohl die voestalpine das Geschäftsjahr 2017/18 stark beenden dürfte, rechnet Analyst Markus Remis für das kommende Geschäftsjahr mit einer flachen Entwicklung und hat dementsprechend seine Gewinnschätzungen für das Jahr 2018/19 nach unten geschraubt. Vor allem die Sanierung des Hochofens in Linz dürfte eine höhere finanzielle Bürde darstellen als bisher erwartet, hießt es in der Studie.

Zudem stellt die Einführung von Stahlzöllen in den USA einen Unsicherheitsfaktor dar, schreibt der Analyst. Der direkte Einfluss auf die voestalpine dürfte derzeit zwar überschaubar sein, allerdings seien aus heutiger Sicht die endgültigen Auswirkungen schwer vorherzusehen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RCB-Analysten nun je 4,16 Euro für 2017/18 und 2018/19, sowie 4,74 Euro für das Folgejahr 2019/20.

Am Montagnachmittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit einem kleinen Plus von 0,02 Prozent bei 43,26 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

ISIN: AT0000937503