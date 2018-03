Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Anlagevotum für die Papiere der Immofinanz von "Reduce" auf "Hold" angehoben. Das Kursziel liegt weiterhin bei 2,0 Euro.

Der Analyst Christian Bader verweist zur Begründung des neuen Votums auf den jüngst unter das Kursziel gefallenen Aktienpreis. Der Experte erwartet zudem eine kontroversielle Hauptversammlung im Mai, nachdem die s Immo im Februar ihren Anteil an der Immofinanz auf knapp 12 Prozent aufgestockt hat und damit nun den größten strategischen Einzelaktionär stellt. Dies könnte sogar zu einer Neuzusammensetzung des Managements führen, heißt es in der Studie.

Am Montagnachmittag notierten die Immofinanz-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,67 Prozent bei 2,09 Euro.

