Bundesjustizministerin Katarina Barley trifft sich am Nachmittag mit Facebook-Vertretern. Die Grünen fordern von ihr aufzuklären und zu regulieren.

Kaum im Amt ist die neue Bundesjustizministerin Katarina Barley extrem gefordert. Im Skandal um die unerlaubte Nutzung von Millionen Facebook-Nutzern durch die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica trifft die SPD-Politikerin am Nachmittag Facebooks Vize-Europachef Richard Allan und weitere Vertreter des US-Konzerns in Berlin.

Sie sollen "umfassend" darüber aufklären, ob deutsche Nutzer betroffen seien und was Facebook zu tun gedenke, um so etwas in Zukunft zu verhindern. "Grenzen gegenüber der Marktmacht von solchen Unternehmen dürfen wir nicht akzeptieren", sagte Barley im Vorfeld des Treffens im ZDF.

Die Opposition überzeugt diese Ankündigung noch nicht. "Es ist absolut unzureichend, wenn die neue Justizministerin jetzt Facebook erneut zu Gesprächsrunden ins Ministerium lädt", sagte Konstantin von Notz, Vize-Fraktionschef der Grünen im Bundestag, dem Handelsblatt. Dies habe ihr Vorgänger bereits zu Genüge getan. "Jetzt ist nicht die Zeit für ministerielle Kaffeerunden, sondern die der Aufklärung und Regulierung", sagte von Notz. "Seit Jahren fordern wir die Bundesregierung auf, endlich für den Grundrechtsschutz der 30 Millionen deutschen Nutzerinnen und Nutzern zu sorgen."

Doch geschehen sei auf nationaler Ebene so gut wie nichts. Die Bundesregierung müsse endlich umsteuern, so Netzpolitiker von Notz. "Dazu gehört auch, die rechtlich zuständigen Aufsichtsbehörden endlich im Kampf für um die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer zu unterstützen."

Das Treffen am Montag ist das erste nach Bekanntwerden des Datenschutzskandals beim weltweit größten sozialen Netzwerk ...

