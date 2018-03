DJ DGAP-HV: NORMA Group SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.05.2018 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: NORMA Group SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung NORMA Group SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.05.2018 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-03-26 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NORMA Group SE Maintal ISIN: DE 000A1H8BV3 WKN: A1H8BV Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 17. Mai 2018 Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, wir laden Sie herzlich ein zur *ordentlichen Hauptversammlung der NORMA Group SE,* die am *Donnerstag, den 17. Mai 2018, um 10.00 Uhr (MESZ),* *in der* Deutschen Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main stattfindet. *Tagesordnung* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der NORMA Group SE sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts, des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017* Die genannten Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft https://investors.normagroup.com/hv veröffentlicht. Sie werden zudem in der Hauptversammlung zugänglich sein und dort vom Vorstand und - soweit es den Bericht des Aufsichtsrats betrifft - vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats erläutert. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1, 1. Halbsatz Aktiengesetz (AktG) festgestellt.1 Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung vorgesehen. 1 Die Vorschriften des Aktiengesetzes finden für die Gesellschaft gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-Verordnung) Anwendung. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn aus dem Geschäftsjahr 2017 in Höhe von EUR 74.377.672,10 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer EUR 33.455.520,00 Dividende von EUR 1,05 je dividendenberechtigter Stückaktie Einstellung in EUR 0,00 Gewinnrücklagen Gewinnvortrag EUR 40.922.152,10 Bilanzgewinn EUR 74.377.672,10 Der Gewinnverwendungsvorschlag beruht auf den am Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Vorstand für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 dividendenberechtigten Stückaktien. Sollte sich die Zahl dieser dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung ändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von EUR 1,05 je für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht. In diesem Fall wird der auf nicht dividendenberechtigte Stückaktien entfallende Betrag auf neue Rechnung vorgetragen. Wir weisen darauf hin, dass der Anspruch auf eine von der Hauptversammlung beschlossene Dividende am dritten auf die Hauptversammlung folgenden Geschäftstag fällig wird, also am 23. Mai 2018. Die Dividende wird daher erst dann ausgezahlt. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der NORMA Group SE für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Vorstands der NORMA Group SE für diesen Zeitraum zu entlasten. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats der NORMA Group SE für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats der NORMA Group SE für diesen Zeitraum zu entlasten. 5. *Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018* Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen. 6. *Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern* Die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder endet mit Beendigung der Hauptversammlung am 17. Mai 2018. Daher ist eine Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder erforderlich. Der Aufsichtsrat besteht nach Art. 40 Abs. 2, Abs. 3 SE-Verordnung; § 17 SEAG2 sowie § 11 Abs. 1 der Satzung der NORMA Group SE aus sechs Mitgliedern, die alle von der Hauptversammlung gewählt werden. 2 Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-Ausführungsgesetz - SEAG) vom 22. Dezember 2004. Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen, die nachfolgend genannten Personen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, längstens jedoch für sechs Jahre, in den Aufsichtsrat zu wählen: - Herr Lars Magnus Berg, wohnhaft in Santa Ponsa, Spanien, selbständiger Unternehmensberater (für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Finanzen) in Europa; - Frau Rita Forst, wohnhaft in Dörsdorf, selbständige Unternehmensberaterin im Bereich der Antriebs- und Fahrzeugtechnologie in Dörsdorf; - Herr Günter Hauptmann, wohnhaft in Bad Endorf, selbständiger Unternehmensberater in Bad Endorf; - Herr Dr. Knut J. Michelberger, wohnhaft in Kronberg, Interim Geschäftsführer und CFO der Formel D GmbH und mit ihr verbundener Unternehmen in Troisdorf (voraussichtlich bis 31. März 2018) und selbständiger Unternehmensberater in Kronberg; - Frau Erika Schulte, wohnhaft in Hanau, Geschäftsführerin der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH in Hanau; - Herr Dr. Stefan Wolf, wohnhaft in Sindelfingen, Vorsitzender des Vorstands der ElringKlinger AG in Dettingen an der Erms. Die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats berücksichtigen die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele und streben die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat als Einzelwahl durchzuführen. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, Herrn Dr. Wolf im Fall seiner Wiederwahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft erneut als Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorzuschlagen. *Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sowie gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 5 bis 8 des Deutschen Corporate Governance Kodex* Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien: - Die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten Lars Magnus Berg, Günter Hauptmann, Dr. Knut J. Michelberger, Erika Schulte und Dr. Stefan Wolf sind derzeit bereits Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft. - Herr Berg ist Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Greater Than AB, Stockholm, Schweden, sowie der Net Insight AB, Stockholm, Schweden. - Frau Forst ist Mitglied des Aufsichtsrats der ElringKlinger AG, Dettingen an der Erms, und Mitglied des Beirats der Joh. Winklhofer Beteiligungs GmbH & Co. KG, München, der Metalsa S.A. de C.V., Monterrey, Mexiko, sowie der Westport Fuel Systems Inc., Vancouver, Kanada. - Herr Hauptmann ist Mitglied des Beirats der Moon TopCo GmbH (Schlemmer Group), Poing. - Herr Dr. Michelberger ist Mitglied des Beirats der Rena Technologies GmbH, Gütenbach, und der Kaffee Partner Holding GmbH, Osnabrück, sowie Mitglied des Supervisory Boards (_raad van commissarissen_) der Weener Plastics Group, Ede, Niederlande. Für die Dauer der Tätigkeit von Herrn Dr. Michelberger als Interim Geschäftsführer der Formel D GmbH und mit ihr verbundener Unternehmen (voraussichtlich bis 31. März 2018) ruht seine Mitgliedschaft im Beirat (stellvertretender Vorsitz) der Obergesellschaft Racing TopCo GmbH, Frankfurt am Main. - Herr Dr. Wolf ist Mitglied des Aufsichtsrats der Allgaier Werke GmbH, Uhingen. Im Übrigen sind die zur Wahl als Mitglieder des Aufsichtsrats vorgeschlagenen Personen nicht Mitglied in einem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat oder in einem vergleichbaren Kontrollgremium. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen den zur Wahl als Mitglieder des Aufsichtsrats vorgeschlagenen Personen und dem Unternehmen, den Organen der NORMA Group SE sowie den wesentlich an der NORMA Group SE

beteiligten Aktionären über die nachfolgend genannten Beziehungen hinaus keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen, deren Offenlegung durch Ziffer 5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlen wird: Die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten Lars Magnus Berg, Günter Hauptmann, Dr. Knut J. Michelberger, Erika Schulte und Dr. Stefan Wolf sind derzeit bereits Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Weitere Angaben zu den Kandidatinnen und Kandidaten sind im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt und auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://investors.normagroup.com/hv veröffentlicht. 7. *Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder* Nach § 120 Abs. 4 AktG kann die Hauptversammlung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließen. Aus Gründen guter Corporate Governance soll das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt werden. Das derzeit geltende System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder wird im Vergütungsbericht beschrieben, der auf Seiten 97 bis 101 des Geschäftsberichts abgedruckt ist. Der Geschäftsbericht ist Bestandteil der Unterlagen, die auf der Internetseite der Gesellschaft https://investors.normagroup.com/hv zu Tagesordnungspunkt 1 zugänglich sind und die in der Hauptversammlung zugänglich sein werden. Im Hinblick auf die variable Vergütung wird im Vergütungsbericht zwischen Vorstandsmitgliedern mit Dienstantritt vor dem Jahr 2015 und ab dem Jahr 2015 unterschieden. Mittlerweile gilt bei der Gesellschaft im Hinblick auf die variable Vergütung der Vorstandsmitglieder nur noch das System, das im Vergütungsbericht für Vorstandsmitglieder mit Dienstantritt ab dem Jahr 2015 beschrieben wird. Das System im Hinblick auf die variable Vergütung der Vorstandsmitglieder, das im Vergütungsbericht für Vorstandsmitglieder mit Dienstantritt vor dem Jahr 2015 beschrieben wird, gilt bei der Gesellschaft nicht mehr. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder zu billigen. *Weitere Angaben und Hinweise* I. *Weitere Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten* *Lars Magnus Berg*, Santa Ponsa, Spanien Persönliche Daten: Geburtsjahr: 1947 Geburtsort: Göteborg, Schweden Nationalität: Schwedisch Aktuelle berufliche Tätigkeit: Selbständiger Unternehmensberater (für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Finanzen) in Europa Beruflicher Werdegang: 1999-2000 Vorstandsmitglied der Mannesmann AG, Düsseldorf 1994-1999 Vorstandsvorsitzender der TELIA Group und Präsident der TELIA AB, einem führenden Telekommunikationsanbieter in Skandinavien 1970-1994 Inhaber verschiedener leitender Positionen bei der Ericsson Gruppe, u.a. Präsident der Tochtergesellschaften Ericsson Cables AB und Ericsson Business Networks AB Ausbildung: 1967-1970 Studium zum Diplomkaufmann an der Wirtschaftshochschule Göteborg Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Tätigkeit bei der NORMA Group SE: Lars Magnus Berg verfügt über langjährige (von 1985 bis heute) globale Erfahrung, insbesondere in den Bereichen Logistik, Produktion, Vertrieb und Märkte. Sonstige Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien: - Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Greater Than AB, Stockholm, Schweden - Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Net Insight AB, Stockholm, Schweden *Rita Forst*, Dörsdorf Persönliche Daten: Geburtsjahr: 1955 Geburtsort: Wiesbaden Nationalität: Deutsch Aktuelle berufliche Tätigkeit: Selbständige Unternehmensberaterin im Bereich der Antriebs- und Fahrzeugtechnologie in Dörsdorf Beruflicher Werdegang: 2010-2012 Vorstandsmitglied Technische Entwicklung der Adam Opel AG, Rüsselsheim, und Vice President Engineering von General Motors Europe, Rüsselsheim 2008-2010 Executive Direktor für die Gesamtfahrzeugentwicklung der Adam Opel AG, Rüsselsheim 2005-2008 Executive Direktor für die Motoren- und Getriebeentwicklung von General Motors in Europa, Turin 2001-2005 Vorsitzende der Geschäftsführung der GM Powertrain Deutschland GmbH, einem Tochterunternehmen des FIAT-GM Powertrain Joint Ventures, Rüsselsheim 1999-2001 Chef-Ingenieurin für die Fertigungsplanung von Motoren und Getrieben für General Motors Europe, Rüsselsheim 1977-1999 Inhaberin verschiedener fachbezogener und leitender Positionen innerhalb der Technischen Entwicklung der Adam Opel AG, Rüsselsheim Ausbildung: 1984-1985 Bachelor's Degree in Mechanical Engineering am General Motors Institute in Flint Michigan, USA 1974-1977 Studium des Maschinenbaus mit Schwerpunkt 'Energie- und Wärmetechnik' an der Fachhochschule Darmstadt Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Tätigkeit bei der NORMA Group SE: Rita Forst verfügt über langjährige Erfahrung als Vorstandsmitglied und als Führungskraft in einem global agierenden Automobilunternehmen. Ihre internationale Erfahrung und technische Kompetenz in der Forschung und Entwicklung eines weltweit führenden Automobilunternehmens sind von besonderer Bedeutung. Sonstige Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien: - Mitglied des Beirats der Joh. Winklhofer Beteiligungs GmbH & Co. KG, München - Mitglied des Aufsichtsrats der ElringKlinger AG, Dettingen an der Erms - Mitglied des Beirats der Metalsa, S.A. de C.V., Monterrey, Mexiko - Mitglied des Beirats der Westport Fuel Systems Inc., Vancouver, Kanada *Günter Hauptmann*, Bad Endorf Persönliche Daten: Geburtsjahr: 1954 Geburtsort: Obergrenzebach Nationalität: Deutsch Aktuelle berufliche Tätigkeit: Selbständiger Unternehmensberater in Bad Endorf Beruflicher Werdegang: 1999-2006 Vorstandsmitglied der Mannesmann VDO Aktiengesellschaft, Schwalbach, dann Siemens VDO Automotive AG, Regensburg 1994-1999 Generalbevollmächtigter der Rheinmetall Elektronik Aktiengesellschaft in Düsseldorf und Vorsitzender der Geschäftsführung der Preh-Gruppe, Bad Neustadt a. d. Saale 1984-1994 Digital Equipment Corporation, Mass Storage Digital Equipment GmbH, Kaufbeuren 1981-1984 Canon Inc., Gießen, Druck und Büromaschinen Canon Gießen GmbH, Gießen-Buseck Ausbildung: 1990-1995 PhD im Bereich Engineering an der California Coast University, Santa Ana, USA 1989-1992 International Advanced Management Programme, Insead, Fontainebleau, Frankreich 1978-1981 Studium Maschinenbau und Feinwerktechnik, Fachhochschule Gießen Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Tätigkeit bei der NORMA Group SE: Günter Hauptmann verfügt über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Automobilindustrie, der Unternehmensführung, sowie in den Bereichen Strategie und Technik. Sonstige Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien: Mitglied des Beirats der Moon TopCo GmbH (Schlemmer Group), Poing *Dr. Knut J. Michelberger*, Kronberg Persönliche Daten: Geburtsjahr: 1948 Geburtsort: Wuppertal Nationalität: Deutsch Aktuelle berufliche Tätigkeit: Interim Geschäftsführer und CFO der Formel D GmbH und mit ihr verbundener Unternehmen in Troisdorf (voraussichtlich bis 31. März 2018) und selbständiger Unternehmensberater in Kronberg Beruflicher Werdegang: 2014-2016 Geschäftsführer der Kaffee Partner Holding GmbH in Osnabrück 2010-2013 Globaler Finanzvorstand der Dematic Group S.a.r.l. in Luxembourg, Luxemburg 2006-2010 Finanzvorstand der RKW SE in Frankenthal und Geschäftsführer der JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA in Worms 2004-2006 Finanzvorstand und COO bei GE Access Capital Solutions in

Amsterdam, Niederlande 1990-2004 Finanzvorstand und COO bei GE Fanuc Automation Europe S.A. in Luxembourg, Luxemburg 1984-1990 Finanzvorstand der Klöckner Capital Corporation in den USA sowie Geschäftsführer mehrerer Tochtergesellschaften innerhalb Europas, den USA und Asien Ausbildung: 2014-2017 Promotion zum Dr. sc. admin. 1972-1976 Studium der Betriebswirtschaft, Dipl. Ökonom 1966-1969 Studium des Maschinenbaus, Dipl. Ing. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Tätigkeit bei der NORMA Group SE: Dr. Knut J. Michelberger verfügt über breite Kenntnisse der Absatzmärkte sowie relevanter Technologien, internationale Managementerfahrung und über vertiefte Kenntnisse des Finanz- und Rechnungswesens, des Controlling und der Corporate Governance. Sonstige Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien: - Mitglied des Beirats (stellvertretender Vorsitz) der Racing TopCo GmbH, Frankfurt am Main (diese Mitgliedschaft ruht während der Tätigkeit von Herrn Dr. Michelberger als Interim Geschäftsführer der Formel D GmbH und mit ihr verbundener Unternehmen, also voraussichtlich bis 31. März 2018) - Mitglied des Beirats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Rena Technologies GmbH, Gütenbach - Mitglied des Beirats der Kaffee Partner Holding GmbH, Osnabrück - Mitglied des Supervisory Boards (_raad van commissarissen_) und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Weener Plastics Group, Ede, Niederlande *Erika Schulte*, Hanau Persönliche Daten: Geburtsjahr: 1961 Geburtsort: Hanau Nationalität: Deutsch Aktuelle berufliche Tätigkeit: Geschäftsführerin der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH in Hanau Beruflicher Werdegang: 2006-2008 Leiterin Vertrieb Immobilienwirtschaft, nextevolution AG, Frankfurt am Main 2001-2005 Leiterin Marketing und Practice Management, ITELLIUM Systems & Services GmbH, Frankfurt am Main 2000-2001 Business Development Manager, SAP Systems Integration AG, Alsbach 1986-2000 CIO und Leiterin Allgemeine Verwaltung, Balzers und Leybold Deutschland Holding AG, Hanau Ausbildung: 1980-1985 Diplomstudium der Mathematik und Physik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Tätigkeit bei der NORMA Group SE: Erika Schulte verfügt über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Strategieentwicklung, Implementierung und Betrieb von ERP-Systemen in internationalen Industrieunternehmen, sowie Marketing und Vertrieb. Sonstige Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien: Keine weiteren Mandate *Dr. Stefan Wolf*, Sindelfingen Persönliche Daten: Geburtsjahr: 1961 Geburtsort: Oberndorf am Neckar Nationalität: Deutsch Aktuelle berufliche Tätigkeit: Vorsitzender des Vorstands (CEO) der ElringKlinger AG in Dettingen an der Erms Beruflicher Werdegang: Seit 2012 Vorsitzender des Arbeitgeberverbands Südwestmetall Seit 2006 Vorsitzender des Vorstands (CEO) der ElringKlinger AG, Dettingen an der Erms 2005 Berufung in den Vorstand der ElringKlinger AG sowie Ernennung zum Sprecher des Vorstands der ElringKlinger AG 2004-2005 Generalbevollmächtigter des Vorstands der ElringKlinger AG 2000-2005 Zusätzlich: Leiter Investor Relations und Kapitalmarktbetreuung der ElringKlinger AG 1998-2005 Bereichsleiter Recht und Personal der ElringKlinger GmbH 1997-1998 Syndikusanwalt bei der ElringKlinger GmbH 1994-1997 Rechtsanwalt bei der Kanzlei Thümmel, Schütze & Partner, Stuttgart Ausbildung: 1993-1994 Promotion zum Dr. jur. am Lehrstuhl Prof. Oppermann 1984-1993 Studium der Rechtswissenschaften (2. Staatsexamen) an der Eberhard-Karls-Universität, Tübingen 1982-1984 Banklehre bei der Commerzbank AG, Filiale Stuttgart Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Tätigkeit bei der NORMA Group SE: Dr. Stefan Wolf verfügt über internationale Managementerfahrung, über fundierte, globale Marktkenntnisse, insbesondere in der Automobilbranche, über langjährige Berufserfahrungen im Top-Management eines internationalen Unternehmens, sowie über sehr gute Kenntnisse in den Bereichen Kapitalmarkt, Finanzen, Recht & Compliance, Vertrieb, Personal und Marketing. Sonstige Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien: Mitglied des Aufsichtsrats der Allgaier Werke GmbH, Uhingen II. *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte* Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung EUR 31.862.400,00 und ist eingeteilt in 31.862.400 auf den Namen lautende Stückaktien, die jeweils eine Stimme gewähren. III. *Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts* 1. *Teilnahmeberechtigung* Zur Teilnahme an der Hauptversammlung - in Person oder durch Bevollmächtigte - und zur Ausübung des Stimmrechts werden gemäß § 17 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre zugelassen, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft in Textform spätestens bis zum *10. Mai 2018, 24.00 Uhr* (MESZ), - unter der Anschrift NORMA Group SE c/o Computershare Operations Center 80249 München oder - unter der Telefax-Nummer +49 (0) 89 30903 74675 oder - unter der E-Mail-Adresse anmeldestelle@computershare.de in deutscher oder englischer Sprache zugehen. 2. *Hinweise zum Umschreibestopp* a) Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Für das Teilnahmerecht und die Anzahl der einem Aktionär zustehenden Stimmrechte ist daher der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Bitte beachten Sie jedoch, dass aus abwicklungstechnischen Gründen vom 11. Mai 2018 bis zum Tag der Hauptversammlung am 17. Mai 2018 (jeweils einschließlich) ein sog. Umschreibestopp gilt, d.h. keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen werden. Abwicklungstechnisch maßgeblicher Bestandsstichtag ist daher der *10. Mai 2018, 24.00 Uhr* (MESZ) (sog. 'Technical Record Date'). b) Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert. Aktionäre können daher über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung und ungeachtet des Umschreibestopps weiter frei verfügen. 3. *Hinweise zur Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten* Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht nur selbst, sondern auch durch einen Bevollmächtigten, wie z.B. ein hierzu bereites Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind die Eintragung des Aktionärs im Aktienregister am Tag der Hauptversammlung und eine frist- und formgerechte Anmeldung erforderlich. Einzelheiten zum Verfahren der Bevollmächtigung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 'Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte' (IV.1.). 4. *Hinweise zur Stimmabgabe bei Briefwahl* Außerdem können Aktionäre ihr Stimmrecht, ohne an der Hauptversammlung selbst oder durch einen Bevollmächtigten teilzunehmen, durch Briefwahl ausüben. Auch im Fall der Briefwahl sind die Eintragung des Aktionärs im Aktienregister am Tag der Hauptversammlung und eine frist- und formgerechte Anmeldung erforderlich. Einzelheiten zur Stimmabgabe durch Briefwahl entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 'Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl' (IV.3.). IV. *Verfahren für die Stimmabgabe* Nach ordnungsgemäßer Anmeldung können Aktionäre persönlich zur Hauptversammlung erscheinen und ihr Stimmrecht selbst ausüben. Sie können ihr Stimmrecht aber auch durch Bevollmächtigte, von der Gesellschaft benannte Personen (sog. Stimmrechtsvertreter) oder Briefwahl ausüben. 1. *Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte* Aktionäre, die ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht selbst, sondern durch

Bevollmächtigte ausüben wollen, müssen diesen vor der Abstimmung ordnungsgemäß Vollmacht erteilen. Dabei ist Folgendes zu beachten: a) Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine andere ihm nach § 135 Abs. 8 oder 10 AktG gleichgestellte Person oder Institution (wie z.B. eine Aktionärsvereinigung) bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht in Textform entweder aa) gegenüber der Gesellschaft unter einer der folgend für den Nachweis der Bevollmächtigung oder des Widerrufs der Vollmacht angegebenen Adressen oder bb) unmittelbar gegenüber dem Bevollmächtigten (in diesem Fall muss die Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform nachgewiesen werden) zu erteilen. Gleiches gilt für den Widerruf der Vollmacht. Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können den Nachweis der Bevollmächtigung oder des Widerrufs der Vollmacht in Textform - unter der Anschrift NORMA Group SE c/o Computershare Operations Center 80249 München oder - unter der Telefax-Nummer +49 (0) 89 30903 74675 oder - unter der E-Mail-Adresse normagroup-hv2018@computershare.de an die Gesellschaft übermitteln. Am Tag der Hauptversammlung kann dieser Nachweis auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erbracht werden. b) Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten und anderen ihnen nach § 135 Abs. 8 oder 10 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen (wie z.B. Aktionärsvereinigungen) sowie den Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. Bitte beachten Sie auch die von den jeweiligen Bevollmächtigten insoweit ggf. vorgegebenen Regeln. Kreditinstitute und andere ihnen nach § 135 Abs. 8 oder 10 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen (wie z.B. Aktionärsvereinigungen) dürfen das Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung ausüben. c) Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, ist die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere von ihnen zurückzuweisen. 2. *Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter* Aktionäre können sich auch durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen. Dabei ist Folgendes zu beachten: a) Die Stimmrechtsvertreter können nur zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen, zu denen ihnen ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. b) Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter (i) keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen entgegennehmen und dass sie (ii) nur für die Abstimmung über solche Anträge und Wahlvorschläge zur Verfügung stehen, zu denen es mit dieser Einberufung oder später bekanntgemachte Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären nach Art. 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SEAG, §§ 124 Abs. 1, 122 Abs. 2 Satz 2 AktG gibt oder die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden. c) Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter können in Textform an die Gesellschaft unter einer der oben (unter IV.1.a) für den Nachweis der Bevollmächtigung oder des Widerrufs der Vollmacht angegebenen Adressen bis zum *15. Mai 2018, 24.00 Uhr* (MESZ), erteilt, geändert oder widerrufen werden. In allen diesen Fällen ist der Zugang der Vollmacht bzw. Weisung, der Änderung oder des Widerrufs bei der Gesellschaft entscheidend. Am Tag der Hauptversammlung können Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung in Textform erteilt, geändert oder widerrufen werden. d) Weisungen an die Stimmrechtsvertreter zu Tagesordnungspunkt 2 dieser Einladung gelten auch im Fall der Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags infolge einer Änderung der Anzahl dividendenberechtigter Aktien. e) Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, gilt die Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 3. *Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl* Bei Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl ist Folgendes zu beachten: a) Briefwahlstimmen können bis zum *15. Mai 2018, 24.00 Uhr* (MESZ), entweder schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation unter einer der oben (unter IV.1.a) für den Nachweis der Bevollmächtigung oder des Widerrufs der Vollmacht angegebenen Adressen abgegeben werden. In allen diesen Fällen ist der Zugang der Briefwahlstimme bei der Gesellschaft entscheidend. b) Bitte beachten Sie, dass durch Briefwahl eine Abstimmung nur über Anträge und Wahlvorschläge möglich ist, zu denen es mit dieser Einberufung oder später bekanntgemachte Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären nach Art. 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SEAG, §§ 124 Abs. 1, 122 Abs. 2 Satz 2 AktG gibt oder die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden. c) Auch bevollmächtigte Kreditinstitute oder andere ihnen nach § 135 Abs. 8 oder 10 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen (wie z.B. Aktionärsvereinigungen) können sich der Briefwahl bedienen. d) Rechtzeitig abgegebene Briefwahlstimmen können schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation unter einer der oben (unter IV.1.a) für den Nachweis der Bevollmächtigung oder des Widerrufs der Vollmacht angegebenen Adressen bis zum *15. Mai 2018, 24.00 Uhr* (MESZ), geändert oder widerrufen werden. In allen diesen Fällen ist der Zugang der Änderung oder des Widerrufs bei der Gesellschaft entscheidend. e) Die Briefwahl schließt eine persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. Die persönliche Teilnahme eines Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung gilt als Widerruf der zuvor abgegebenen Briefwahlstimmen. f) Die Stimmabgabe per Briefwahl zu Tagesordnungspunkt 2 dieser Einladung gilt auch im Fall der Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags infolge einer Änderung der Anzahl dividendenberechtigter Aktien. g) Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 4. *Formulare für Anmeldung, Bevollmächtigung und Briefwahl* Anmeldung, Bevollmächtigung und Briefwahl können insbesondere mit dem Formular, das den Aktionären mit den Anmeldeunterlagen bzw. der Eintrittskarte übersandt wird, aber auch auf beliebige oben in den Abschnitten III.1, IV.1, IV.2 sowie IV.3 beschriebene formgerechte Weise erfolgen. Ein Vollmacht- und Briefwahlformular ist auch auf der Internetseite der Gesellschaft https://investors.normagroup.com/hv zugänglich. Vollmachten können darüber hinaus auch während der Hauptversammlung mit den auf der Stimmkarte enthaltenen Vollmachtkarten oder in sonstiger formgerechter Weise erteilt werden. Wenn Sie ein Kreditinstitut oder eine andere ihm nach § 135 Abs. 8 oder 10 AktG gleichgestellte Person oder Institution (wie z.B. eine Aktionärsvereinigung) bevollmächtigen wollen, stimmen Sie sich bitte mit dem Bevollmächtigten über die Form der Vollmachterteilung ab. V. *Rechte der Aktionäre* Den Aktionären stehen im Vorfeld und in der Hauptversammlung unter anderem die folgenden Rechte zu. Weitere Einzelheiten hierzu finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft https://investors.normagroup.com/hv. 1. *Ergänzung der Tagesordnung* Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 des Grundkapitals erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können gemäß Art. 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SEAG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an die folgende Anschrift zu richten: NORMA Group SE Vorstand

