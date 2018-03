Bremerhaven (ots) -



Nach 18 Monaten Bauzeit feierte das Hotel THE LIBERTY in Bremerhaven am 23. März 2018 sein stimmungsvolles, heiteres Grand Opening als Auftaktgebäude zu den Havenwelten. Im eleganten Ambiente eines modernen Themenhotels entdeckten die 250 geladenen Gäste aus Politik, Kultur, Tourismus und Wirtschaft bei den Hotelführungen alle Bereiche des vier Sterne Superior Hauses in der Seestadt und bewunderten die vielen liebevollen Details, die an die Neue Welt, an Auswanderung und Fernweh erinnern.



Zum "New York Sound" der Darrin Lamont Byrd Band genossen die Gäste ein Flying Buffet aus dem hauseigenen MULBERRY ST Restaurant, das vom Gourmetkoch Philipp Probst zubereitet wurde. Neben Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz zählten zu den Gästen auch der amerikanische Generalkonsul Richard Yoenoka, der Hotelier und Gastronom Eugen Block sowie der Präsident des DEHOGA, Guido Zöllick. Zu besichtigen waren die hochwertig ausgestatteten 98 Zimmer und Suiten mit Meerblick, die feine NEW YORK Bar im Penthouse, der moderne MIAMI Spa mit Terrasse und das Restaurant.



Betreiber ist die Liberty Hotel GmbH, die zur Hamburger Hotelgruppe Raphael Hotels gehört und bereits neun Hotels in Hamburg und Schwerin betreibt.



"Bremerhaven ist der Ort an dem über sieben Millionen Auswanderer Europa verließen und bekannt für seine Attraktionen wie das Deutsche Auswandererhaus, das Deutsche Schifffahrtsmuseum oder das Klimahaus", erklären die Betreiber Hans Gerst und Walter Brandner, "Das Themenhotel interpretiert und verstärkt die einzigartige touristische Identität der Stadt auf moderne Weise, das ist für uns sehr spannend."



Die dreimonatige Eröffnungsphase enthält neben dem Grand Opening weitere Etappen: Nach dem Soft Opening Mitte Februar, eröffnete am 10. März das MULBERRY ST Restaurant und wird ab Mai um die Gourmetküche ergänzt.



Der von dem Hamburger Architekten Andreas Heller geplante 6-geschossige Hotel Neubau umfasst 93 elegant ausgestattete Zimmer sowie fünf Juniorsuiten und Suiten mit eigener Terrasse. In allen Zimmern erzählen, einzigarte Fotografien Geschichten von Sehnsucht, Fernweh und den legendären Ocean Linern. Von den über 60 "Water View"- Zimmern schweift der Blick über die touristischen Attraktionen und den Yachthafen über die Außenweser Richtung Nordsee.



Direkt an der Kaje der Auswanderung mit Blick auf die vielen Traditionsschiffe verwöhnt das Restaurant MULBERRY ST die Gäste mit einem umfangreichen Frühstücksbuffet und einer mediterran-asiatischen Küche im New Yorker Stil. Gepflegte Drinks können in der NEW YORK Bar im Penthouse des THE LIBERTY mit traumhafter Dachterrasse genossen werden. Eine Ausstellung von Titelbildern des Magazins The New Yorker verleiht der Bar eine einzigartige Stimmung. Für Entspannung steht ein Day SPA im Penthouse-Geschoss mit finnischer Sauna, Bio-Sauna, Ruheraum, kleinem Fitnessbereich, Massage- und Kosmetikanwendungen sowie Terrasse zur Verfügung. Tagungen bis ca. 30 Personen können im Konferenzraum oder in einem Bereich des MULBERRY ST Restaurants durchgeführt werden. Für größere Veranstaltungen bis 300 Personen besteht eine Kooperation mit dem benachbarten Deutschen Auswandererhaus.



Neben der touristischen Zielgruppe sind Geschäftsreisende die Hauptadressaten des THE LIBERTY Hotels. Geplant sind ca. 45 Mitarbeiter plus fünf Auszubildende.



THE LIBERTY HOTEL Columbusstraße 67 27568 Bremerhaven Telefon: 0471/ 90 22 40 www.liberty-bremerhaven.com



DIE RAPHAEL HOTELGRUPPE



Die Raphael Hotels sind eine Hotelgruppe mit Hotels in Hamburg und einem Hotel in Schwerin, die sich alle im Privatbesitz befinden. Die Spannweite der unterschiedlichen Häuser reicht vom sympathischen 2-Sterne-Superior bis zum eleganten Vier Sterne Superior Hotel. Jedes Haus ist eine Persönlichkeit mit eigenständigem Charakter der mit dem jeweiligen Standort harmoniert. Vier Hotels der Gruppe werden mit dem Markenpartner Best Western betrieben. Weitere Informationen unter www.raphaelhotels.de



