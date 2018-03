Washington - Die USA weisen wegen eines Russland zugeschriebenen Giftangriffes auf den russischen Ex-Spion und ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter Julia in Grossbritannien 60 russische Geheimdienstmitarbeiter aus. Ausserdem werde das russische Konsulat in Seattle geschlossen, gab das Weisse Haus am Montag in Washington bekannt.

Zwölf der Personen seien bei den Vereinten Nationen in New York stationiert, hiess es weiter. Wie alle anderen auch hätten sie nun sieben Tage Zeit, das Land zu verlassen.

Betroffen von den Ausweisungen seien russische Agenten, die in hohem Masse damit beschäftigt seien, "aggressiv Informationen zu ...

