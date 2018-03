Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Anlageempfehlung für die Papiere des Immobilienkonzerns Atrium nach Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal 2017 mit "Hold" bestätigt. Auch das Kursziel von 4,4 Euro blieb unverändert.

Der Analyst Christian Bader hat seine Schätzungen für die Mieteinnahmen in Russland angehoben und die Prognosen für die administrativen Kosten gesenkt. Insgesamt wiegen diese beiden Faktoren den Einnahmenverlust nach den jüngsten Verkäufen wieder auf, heißt es in der Studie. Dementsprechend bleiben sowohl Kursziel als auch Votum unangetastet.

Am Montag am Nachmittag notierten die Atrium-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,75 Prozent bei 3,98 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

