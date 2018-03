Die Sorgen vor einem weltweiten Handelskrieg haben die US-Börsen am Freitag einbrechen lassen. Für den Dow Jones ging es um 1,77 Prozent nach unten. Nun klingen dieses Sorgen aber offen bar ab. Zumindest wird der amerikanische Leitindex heute zum Handelsstart mit deutlichen Zugewinnen erwartet. Erfahren Sie hier mehr von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.