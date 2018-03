Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktie der Mayr-Melnhof leicht von 124,0 Euro auf 126,0 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung bleibt indessen unverändert bei "Hold"

Der Analyst Markus Remis begründet seine Neueinschätzung mit den guten Jahreszahlen des Kartonherstellers. Diese waren bestimmt von einem neuerlichen Rekordgewinn, jedoch einer schwächer als erwartet ausgefallenen Entwicklung des Free Cash Flows. Für 2018 zeichnet sich eine solide Entwicklung ab, heißt es in der Studie.

Am Montag am Nachmittag notierten die Mayr-Melnhof-Titel an der Wiener Börse unverändert bei 125,40 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

ISIN: AT0000938204