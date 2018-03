Zürich - Das an der Schweizer Börse kotierte Pharmaunternehmen Cosmo ist im Geschäftsjahr 2017 in die roten Zahlen gerutscht. Der Grund sind hohe Ausgaben für den Aufbau einer Vertriebs- und Marketingorganisation in den USA. Auch im laufenden Jahr erwartet Cosmo erneut einen Verlust, bevor für 2019 wieder ein Gewinn geplant ist.

Insgesamt erzielte das Unternehmen 2017 einen wenig veränderten Umsatz von 67,2 Mio EUR (VJ 67,7 Mio), wie Cosmo am Montag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein Reinverlust von 32,4 Mio EUR nach einem Gewinn von 19,3 Mio im Jahr davor. Die Aktionäre müssen auf eine Dividende verzichten, nachdem im Vorjahr noch eine Ausschüttung von 1,50 EUR je Titel erfolgt war.

91 US-Vertriebsmitarbeitende

Die Betriebsausgaben fielen mit 76,8 Mio EUR (VJ 33,8 Mio) mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr. Zurückzuführen war dies überwiegend auf den Aufbau der Marketing- und Vertriebsorganisation in den USA für den Verkauf der eigenen Produkte sowie auf die Lancierungskosten für das Kolonoskopie-Mittel Eleview. Für die US-Vertriebsorganisation stellte Cosmo 91 Mitarbeitende ein.

Im Verlust enthalten war auch ein Währungsverlust von 18,7 Mio EUR auf der USD-Liquiditätsposition, wie CEO Alessandro Della Chà ...

