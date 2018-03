Deutsche Geothermische Immobilien AG: Klageforderung von der Gesellschaft anerkannt DGAP-Ad-hoc: Deutsche Geothermische Immobilien AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Rechtssache Deutsche Geothermische Immobilien AG: Klageforderung von der Gesellschaft anerkannt 26.03.2018 / 16:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die Klageforderung vom 18.12.2017, die im Zusammenhang mit der am 17.11.2017 durchgeführten Hauptversammlung anhängig gemacht worden war, wurde von der Gesellschaft anerkannt, so dass hierzu unter dem 20.03.2018 ein Anerkenntnisurteil durch das Landgericht Frankfurt am Main ergehen konnte. Die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 17.11.2017 sind nichtig. Zu dem Anerkenntnis hatte sich der Aufsichtsrat - in enger Abstimmung mit dem Vorstand - aus pragmatischen Gründen entschieden. Aufgrund der Hauptversammlung vom 02.02.2018, in der die in Rede stehenden Beschlüsse im Ergebnis erneut zur Abstimmung gestellt wurden und wirksam gefasst werden konnten, hatte die laufende Rechtssache aus Sicht der Gesellschaft keine nachhaltige Bedeutung mehr. Die von dem (vormaligen) Vorstand der Gesellschaft in dem selben Zusammenhang eingereichte Klage vom 15.12.2017 wurde, nachdem das Anerkenntnisurteil vorlag, auf Grund einer außergerichtlichen Einigung zum Ruhen gebracht. Auch das einstweilige Verfügungsverfahren des Landgerichts Frankfurt vom 01.12.2017, das mittelbar ebenfalls die Hauptversammlung vom 17.11.2017 betraf, ist infolge dieses Anerkenntnisurteils außergerichtlich verglichen. Weder die Antragstellerseite noch die Antragsgegnerseite werden aus dieser Gerichtsentscheidung wechselseitig keine Rechte mehr ableiten. Kontakt: Martin Müller, Vorstand Deutsche Geothermische Immobilien AG Kaiserstraße 8 60311 Frankfurt Tel.: +49 (0)69 67 77 99 50 26.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Geothermische Immobilien AG Kaiserstraße 8 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 67779950 Fax: +49 (0)69 67779959 E-Mail: info@dgi.ag Internet: www.dgi.ag ISIN: DE000A161226 WKN: A16122 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 668715 26.03.2018 CET/CEST

