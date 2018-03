Was 1995 als Feldbus-Kongress startete damit sich Anwender der Interbus-Technologie austauschen konnten, hat sich als Forum für Kommunikationslösungen etabliert. Geschäftsführer Frank Stührenberg eröffnete die Veranstaltung vor über 200 Besuchern und legte gleich zu Beginn Geschäftszahlen vor: So konnte das Unternehmen den Umsatz auf 2,2 Milliarden Euro steigern, was einem Wachstum von 11,5 % entspricht. Damit erreichte Phoenix Contact das auf der SPS IPC Drives 2017 ausgegebene Jahresziel. Dabei bleibt der Heimatmarkt mit 30 % Umsatzanteil der bedeutendste Markt für das Unternehmen. Hier beträgt das Wachstum 10,1 %, worüber sich Stührenberg besonders freute. Auch die Zahl der Mitarbeiter wuchs weiter auf über 16500.

Aufgrund dieser Zahlen sieht sich der Vorsitzende der Geschäftsführung für die Veränderungen der Zukunft gut gewappnet, denn "um alle Entwicklungen mitzugestalten, braucht es eine gewisse Unternehmensgröße." So bietet beispielsweise - neben dem Kerngeschäft am Energiemarkt - die E-Mobilität ein zukunftsträchtiges Geschäftsfeld, was sich in der Tatsache widerspiegelt, dass Phoenix Contact Tier 1 / 2 Zulieferer für BWM und VW ist. Eine Investition in die Zukunft ist die Beteiligungen am Start-Up Blue Inductive, das berührungslose Ladesysteme für das Aufladen von Akkus ...

