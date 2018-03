Der Anteil der Photovoltaik am Strommix nimmt im Nachbarland nur in kleinen Schritten zu und lag 2016 noch bei unter einem Prozent. Ein Problem sind lange Wartezeiten für die Einmalvergütung. Dem Bundesamt für Energie zufolge müssen Betreiber von kleinen Photovoltaik-Anlagen zwei Jahre, von großen Anlagen sogar sechs Jahre auf die Auszahlung warten.Das Schweizer Bundesamt für Energie hat am Montag die Daten zur Stromkennzeichnung im Jahr 2016 veröffentlicht. Demnach stammte der Strom aus Schweizer Steckdosen zu rund 62 Prozent aus erneuerbaren Energien, 2015 waren es rund vier Prozentpunkte weniger. ...

