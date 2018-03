First Graphene Limited: Starke Verbesserung der Ganggrafitabbauraten DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Prognose First Graphene Limited: Starke Verbesserung der Ganggrafitabbauraten 26.03.2018 / 16:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, meldet eine nachhaltige Verbesserung der Leistung ihrer Bergbausparte. Die wichtigsten Punkte: - Kontinuierlicher Abbau des Ganggrafits wurde erzielt. - Abbauraten von bis zu 500kg/Tag werden in jedem Schacht erreicht, was innerhalb von 10% der langfristigen Produktionsziele liegt, die im ursprünglichen Abbauplan (200 Tonnen/Jahr pro Schacht) festgelegt wurden. - Mehrere Gangabschnitte wurden für den Grafitabbau vorbereitet. - Rationalisierungsprogramme haben Betriebskosten reduziert. - Laufende Trainingsprogramme haben zu verbesserten Standards und Leistungssteigerungen geführt. - Jüngster Fortschritt in den Minen gewährleistet langfristiges Grafitangebot. Der Hauptfokus in 2017/18 war die Konstruktion und Inbetriebnahme der kommerziellen Graphen-Produktionsstätte in Henderson, da sich das Unternehmen zu einem auf Technologie fokussierten Unternehmen wandelte. Die Entwicklung der Grafitminen in Sri Lanka wurde gleichzeitig mit gleichmäßigem Tempo fortgesetzt. Der Board traf vor Kurzem die strategische Entscheidung, dass es nicht notwendig war, die Minenproduktion vor der Fertigstellung der Graphen-Produktionsstätte zu beschleunigen. Man bevorzugte eine umsichtigere und kostengünstigere Annäherung, die der Fokus der Managementressourcen auf die aufregendere Wachstumsgelegenheit, die Graphen bietet, mit sich bringt. Jetzt deckt sich die Verbesserung der Abbauleistung mit der Inbetriebnahme der Graphenanlage und positioniert das Unternehmen als einen der größten Anbieter von hochwertigem Graphen in größeren Mengen. Das Unternehmen hat festgestellt, dass die Entwicklung seiner sich zu 100% in Unternehmensbesitz befindlichen Minen ein herausforderndes Unterfangen ist, wie es die Aktionäre bereits schrittweise informiert hat. Dank des Managementteams in Sri Lanka war das Unternehmen in der Lage, die auftretenden Probleme schrittweise anzugehen und zu überwinden, bis wir jetzt den Punkt erreicht haben, an dem wir jetzt solide Mengen an Ganggrafit fördern. Die Aktionäre sollten verstehen, dass die Verzögerungen zum Erreichen der höheren Grafitproduktionsniveaus, das Unternehmen in keiner Weise benachteiligt haben. Der Geschäftsplan sieht den Abbau und das Aufhalden von Grafit für die Umwandlung in Graphen vor, was ein höherwertiges Produkt und um ein Vielfaches wertvoller ist als der Rohgrafit. Die kommerzielle Graphen-Produktionsstätte ist jedoch erst seit Anfang 2018 bereit, Grafit zu verarbeiten. Es bestand also bis zu diesem Zeitpunkt nicht die Notwendigkeit für große Tonnagen an Beschickungsmaterial. Um zu gewährleisten, dass kein Risiko für eine Unterbrechung des Graphen-Produktionsplans bestand, zeigte das Management Umsicht durch die Aushandlung eines Kaufabkommens für den Erwerb hochgradigen Ganggrafits aus der Mine der Kahatagaha Graphite Lanka Limited. Das Unternehmen ist jetzt mit ausreichenden Lagerbeständen in einer starken Ausgangslage, die kommerzielle Graphen-Produktionsstätte bei maximaler Betriebsauslastung für mindestens zwei Jahre zu versorgen. Zurzeit werden Verhandlungen geführt, die zu einer Verdopplung dieser Lagerbestände in den kommenden Monaten führen könnten. Die Inbetriebnahme jeder Untertagemine, unabhängig vom abzubauenden Rohstoff, erfordert vor dem Erreichen einer kontinuierlichen Erzproduktion einen Zeitraum der Entwicklung und Vorbereitung der Abbaubereiche. Erst wenn der Untertagebetrieb beginnt, werden die Bergleute die exakte Art der Gebirgsverhältnisse und der Erzkörper, die sie abbauen wollen, erfahren und zu verstehen beginnen. Es kann eine steile Lernkurve sein, die oft eine Modifizierung der anfänglichen Bergbaupläne und Zeitpläne notwendig macht, um zu gewährleisten, dass sie für die spezifischen Bedingungen vor Ort optimiert sind. Der Untertageabbau schmaler Erzgänge wird niemals ein Kinderspiel sein. Dafür werden kontinuierlich gut ausgebildete Arbeitskräfte und ein wachsames Management benötigt. Nach Steigerung der Fähigkeiten der Arbeitskräfte durch strenge Ausbildung und der Einführung hoher Standards ist das Unternehmen in einer viel besseren Lage als zu Beginn des Abbaus. Die Bergbauinfrastruktur, die eingerichtet wurde, ist eine langfristige Investition in unsere Zukunft, da diese Minen das Potenzial besitzen über viele Jahre und vielleicht Jahrzehnte produktiv zu sein. Der Abbau hat jetzt Tiefen von 40 bis 50m erreicht und es besteht das Potenzial, den Abbau bis auf Niveaus unter 500m Tiefe auszudehnen, wie die Erfahrung in Grafitminen zeigt, die an anderer Stelle in Sri Lanka von anderen Unternehmen betrieben werden. Gemäß der besten Praktiken wird das Unternehmen regelmäßig unabhängige fachkundige Bergbauingenieure beauftragen, um Meinungen und Ratschläge zur Gewährleistung der hohen Sicherheits-, Leistungs- und Produktivitätsstandards zu geben. Aktuelle Lage - Phase 1 wurde auf Aluketiya abgeschlossen Nach einem erweiterten Zeitrahmen für die Entwicklung der Mine Aluketiya, sind die Ganggrafitproduktionsraten angestiegen und erreichten bis zu 500kg/Tag, obwohl die Mine bessere und schlechtere Abbauraten liefert je nach Tagesbedingungen. Auf diesem Produktionsniveau liegt sie nur 10% unter der ursprünglich geplanten Abbaurate von 200 Tonnen pro Jahr in jedem Schacht, was immer noch als eine erzielbare Abbaurate innerhalb der kommenden Monate betrachtet wird. Der Abbau der Phase 1 wurde abgeschlossen und damit wurden mehrere Flöze erschlossen, die jetzt für die Produktion bereit sind. Während diese Ortsbrüste vorbereitet werden, war die Grafitproduktion im Gange. Die untertägige geologische Interpretation unterstützt weiterhin den aktuellen Minenplan und Rationalisierungsprogramme haben die Betriebskosten reduziert. Das Unternehmen hat laufende Ausbildungsprogramme, um die Verbesserung der Effizienz und der Produktionsraten weiterhin zu verbessern und die Abbaurenditen werden die Produktivität von Aluketiya auf das Best-Practice-Niveau bringen. Die Tabelle unten zeigt die Tonnen pro Meter Vortrieb, die in Abhängigkeit der Stollenhöhe und Gangmächtigkeit in Meter erzielt wurden. Der eingekreiste Bereich ist unser anvisierter Produktionsbereich pro Meter basierend auf geologischen Bohrungen. Nach zukünftiger Entwicklung könnte der 1,14m mächtige Abschnitt ALK 18 bis zu 5 Tonnen pro Meter Vortrieb liefern. Tabelle in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Produktionskapazitäten basierend auf Standardstollenabmessungen Beschreibung des Produktionsplans - Aluketiya Querschläge der Entwicklungsstollen werden geplant und vorgetrieben, um den Grafitgängen über ihre Erstreckung zu folgen und das Grafitmaterial zu gewinnen, wobei eine sekundäre Produktion aus dem Abteufen der Blindschächte stammt. J-Schacht: Die EMS-Interpretation, In-situ-Kartierungen, Kernbohrungen und die Untersuchung alter Abbauorte werden fortgesetzt, um die Eignung des aktuellen Minenplans erneut zu bestätigen. Eine wichtige Beobachtung ist jedoch, dass im Schacht Vorsicht gezeigt werden muss, da wir weiterhin auf frühere Abbauorte stoßen, die wir durch Bohrungen oder die EMS-Erkundung identifizieren müssen. Wenn die Bergleute auf diese Hohlräume stoßen, müssen sie vorsichtig die Ausdehnung der alten Abbauorte bestimmen und beurteilen, wie sicher das Betreten dieses Bereichs ist. Diese notwendige Sicherheitsmaßnahme wird die Erzabbauraten von Zeit zu Zeit reduzieren. Fotos in der originalen englischen Pressemitteilung zeigen: Grafitgänge in der Firste (links) und an der Ortsbrust (rechts) im J-Schacht Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Aktuelle Abbauorte im J-Schacht H-Schacht: Wie im J-Schacht werden die EMS-Interpretation, In-situ-Kartierungen, Kernbohrungen und die Untersuchung alter Abbauorte fortgesetzt, um die Eignung des aktuellen Minenplans erneut zu bestätigen. Obwohl im H-Schacht alte Abbauorte angetroffen wurden, so wurden sie bis dato nicht so häufig angetroffen wie im J-Schacht. Fotos in der originalen englischen Pressemitteilung zeigen: Grafitgänge auf der Sohle (links) und an der Ortsbrust (rechts) im H-Schacht Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Aktuelle Abbauorte im H-Schacht Phase 2 - Erweiterung In der Zukunft wird eine Erweiterung der Schächte über die aktuellen Abbauhorizonte zur Maximierung der Produktion notwendig sein. Die Bohrungsaufzeichnungen und begrenzte verfügbare historische Daten haben angedeutet, dass die Grafitflöze in der Tiefe zusammenlaufen, wodurch sich die Gelegenheit für eine Produktionsverbesserung bietet. Dies wurde durch die Ergebnisse der Bohrung ALK 18 umfassend gezeigt. Der langfristige Abbau auf Aluketiya wird nur minimale Investitionsaufwendungen benötigen, um sie als eine der besten Standardminen der Welt einzurichten und zu unterhalten. Zurzeit ist die Zielsetzung eine Produktion von jährlich 200 Tonnen aus den Schächten der Mine Aluketiya. Der Plan für Juni 2019 umfasst: - Keine HSE-Zwischenfälle, - Eine Steigerung der Produktionsmenge auf 200 Tonnen Grafit pro Jahr, - Rationalisierung des Entwässerungssystems der Mine und verbessertes Belüftungsnetzwerk in der Mine sowie - Eine Modifizierung des Transportsystems in der Mine, um größere Tiefen und zusätzliche Abbauraten zu unterstützen. FGRs Managing Director, Craig McGuckin, äußerte sich zu dieser Entwicklung: "Das Unternehmen hat bei ihren Bergbauaktivitäten einen gewaltigen Fortschritt erzielt, bei gleichzeitigen Rationalisierungsprogrammen zur Betriebskostenreduzierung und Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Sicherheitsstandards. Die Arbeiten bis dato bieten eine solide Grundlage zur Sicherstellung einer langfristigen Grafitproduktionsleistung, die man schrittweise erhöhen kann, wenn die Graphensparte größere Tonnagen an Beschickungsmaterial benötigt. Das Unternehmen ist weiterhin die einzige Gesellschaft, der in Sri Lanka in den letzten 25 Jahren neue Grafitabbaulizenzen der Klasse "A" gewährt wurden." Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR) First Graphene produziert hochwertigen Graphen aus hochgradigem sri-lankischen Ganggrafit. First Graphene strebt danach, Graphenproduktionsverfahren zu entwickeln und geistiges Eigentum in Verbindung mit Graphen zu erwerben, was zusätzliche Einnahmequellen bieten könnte. Über Graphen Graphen, das hinreichend publizierte und jetzt berühmte zweidimensionale Kohlenstoffallotrop ist als Material so vielseitig wie irgendein anderes auf der Erde entdecktes Material. Seine erstaunlichen Eigenschaften als das leichteste und stärkste Material gegenüber seiner Fähigkeit Wärme und Strom besser als irgendein anders Material zu leiten bedeutet, dass es in eine riesige Zahl von Anwendungen integriert werden kann. Anfänglich bedeutet das, dass Graphen zur Verbesserung der Leistung und der Effizienz aktueller Materialien und Substanzen verwendet wird, aber in der Zukunft wird es ebenfalls in Verbindung mit anderen zweidimensionalen Kristallen entwickelt werden, um einige noch erstaunlichere Verbindungen zu erzeugen, die in ein noch breiteres Anwendungsspektrum passen werden. Ein Forschungsgebiet, das sehr intensiv studiert wird, ist die Energiespeicherung. Zurzeit arbeiten Wissenschaftler an der Verbesserung der Speicherkapazitäten von Lithium-Ionen-Batterien (durch Einfügen von Graphen als eine Anode), um viel größere Speicherkapazitäten mit viel längerer Lebensdauer und Ladezeiten anzubieten. Graphen wird ebenfalls studiert und entwickelt, um bei der Herstellung von Superkondensatoren Anwendung zu finden, die sehr schnell aufgeladen werden können und ebenfalls eine große Strommenge speichern können. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: First Graphene Ltd Craig McGuckin Managing Director Tel. +61-1300-660 448 Warwick Grigor Chairman Tel. +61-2-9230 1930 info@firstgraphene.com.au www.firstgraphene.com.au Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

