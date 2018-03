Das Leben des Extrembergsteigers Hans Kammerlander kommt ins Kino. Der Dreh war ein gefährliches Abenteuer - wirtschaftlich und technisch.

Müde sieht Hans Kammerlander aus. Das ist kein Wunder, denn der Extrem-Alpinist ist nach einer anstrengenden Deutschland-Tour mit Stationen in der ZDF-Talkshow seines Landsmanns Markus Lanz in Hamburg und Buchmesse in Leipzig in seine geliebte Südtiroler Heimat zurückgekehrt. Sein letzter Termin an diesem Tag ist die Filmkonferenz Incontri in Schenna, die von der Südtiroler Filmförderung IDM veranstaltet wird.

Der Kaminabend ist kein Zufall. Anfang Dezember kommt die Verfilmung seines Lebens mit extremen Höhen und Tiefen unter dem Titel "Manaslu - Berg der Seelen" ins Kino und anschließend ins Fernsehen. "Die Idee hat mich von Anfang an fasziniert", sagt mir Kammerlander mit ernster Miene. "Ich wollte etwas Bleibendes von meinem Leben - authentisch erzählt", ergänzt der heute 61-Jährige.

Hans Kammerlander ist neben seinem Lehrmeister Reinhold Messner, ebenfalls ein Südtiroler, einer der weltweit populärsten Extrembergsteiger. Der Alpinist hat allein in Asien und Südamerika zwölf Achttausender bestiegen. Mit Messner schaffte er die Doppelbesteigung zweier Achttausender. Vergeblich probierte er vom Gipfel des Everest mit Skiern herabzufahren. Das Matterhorn bestieg er erstmals von allen vier Graten in 24 Stunden.

Seine Abenteuer wurden aber auch von tragischen Unfällen überschattet. Bei der Besteigung des Manaslu im Jahre 1991 verlor er zwei seiner Kameraden innerhalb von vier Stunden. Kammerlander gibt sich heute als Geläuterter. "Ich habe den alpinen Wettlauf mitgemacht", sagte mir der Bergsteiger. "Doch heute bin ich kein Grenzgänger mehr. Ich muss nicht mehr den steilsten Weg gehen."

Gerald ...

