Der DAX war am Freitag unter die 12000 gefallen, entsprechend gab es bis 11800 kein Halten mehr. Er bereitet heute einen erneuten Kurssprung vor. Unter 11800 wird es wie man sieht negativ. So lange er darüber ist, kann man noch hoffen, dass er einen Boden ausbildet. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer ...

