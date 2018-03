Die Aktien von Fresenius haben am Montag ihre seit rund zwei Wochen währende Talfahrt fortgesetzt. Mit minus 2,44 Prozent auf 59,26 Euro sackten sie am Nachmittag an das Ende des Dax und waren damit so billig wie zuletzt vor rund zwei Jahren. "Die Markttechnik sieht ziemlich kaputt aus unter 60 Euro", sagte Händler Sven Kleinhans. Dass die Unterstützung bei rund 60 Euro gefallen ist, wird von Charttechnikern vor allem mit Blick auf den Monatschart der Aktie als besonders negativ gesehen.

Nachdem die Aktie am 12. März noch bis auf 66,50 Euro gestiegen war, ging es seither fast täglich nur noch abwärts, so dass sie aktuell in diesem Zeitraum bereits fast 11 Prozent an Wert eingebüßt hat. Auf Zwölfmonatssicht hat die Fresenius-Aktie inzwischen fast 20 Prozent eingebüßt und zählt in diesem Zeitraum zu den schwächsten Dax-Werten. Der Leitindex selbst verlor in derselben Zeit nur etwas mehr als 1 Prozent./ck/he

ISIN DE0005785604

AXC0201 2018-03-26/16:12