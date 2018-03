Liebe Leser,

die Deutsche Bank Aktie wird derzeit aus mehreren Richtungen belastetet, vor allem aber etabliert sich so langsam immer mehr Kritik innerhalb der eigenen Reihen. So stellte Finanzvorstand James von Moltke in der vergangenen Woche ein schlechtes Ergebnis für das wichtigste Segment, dem Investmentbanking, für das erste Quartal 2018 in Aussicht. Am Wochenende erklärte die aktuell amtierende IT-Chefin Kim Hammonds, die zuvor für große Unternehmen wie Boeing oder Ford tätig war, ... (David Iusow)

