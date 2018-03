Liebe Leser,

die Immobilien-Investments sollen bei der Allianz in Deutschland weiter ausgebaut werden. Der bisherige Immobilienanteil in der Asset Allocation liegt aktuell bei rund 6 %. Der Anlagechef der Allianz in Deutschland hat in einem Interview nun gesagt, dass er sich auch einen höheren Anteil vorstellen könne.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Sinken die Immobilienpreise bei steigenden Zinsen?

Damit muss auf jeden Fall gerechnet werden. Durch steigende Zinsen wird ... (Johannes Weber)

