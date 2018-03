zu Teil 5: Gateway für die einfache KNX-Integration

Neben dezentraler Energieversorgung und Elektromobilität zählt die Digitalisierung zu den großen Trends, die eine umfassende Neuausrichtung der elektrischen Gebäudeinfrastrukturen erfordert. Wie schon im vierten Kapitel am Beispiel des Badezimmers aufgezeigt wurde, gibt es praktisch keinen Wohnbereich mehr, für den keine digitalen Anwendungen in den Markt drängen. Dies erfordert neben einer ausreichenden Anzahl von Stromanschlüssen an bisher unüblichen Stellen auch eine Infrastruktur, die eine einfache Vernetzung der smarten Geräte ermöglicht, ohne dass dafür jedes Mal mit viel Aufwand ein neues Kabel gezogen und Netzwerkkomponenten installiert werden müssen.

Die Elektroinstallation als Flaschenhals für modernes Wohnen?

Während sich die Gebäudeautomation, Smart Homes und digitalisierte Haushaltsanwendungen zu einem Wachstumsmarkt entwickeln, müssen Planer und wir als Elektrohandwerk also dafür Sorge tragen, dass die Elektro- und Dateninfrastrukturen im Wohnungsbereich später nicht zum Flaschenhals für die Modernisierung werden. Dazu gehört einerseits, bei Kunden rechtzeitig das Bewusstsein für die vielfältigen neuen Komfort- und Sicherheits-Optionen zu schärfen und andererseits, mit einer weitreichend skalierbaren Lösung die Grundlagen für eine individuell-flexible Heimvernetzung bereitzustellen. Angesichts der heute schon großen Anzahl von Kunden, die bei neuen Immobilien auch eine zeitgemäße digitale Infrastruktur erwarten, ist es an der Zeit, Gebäude proaktiv für die Digitalisierung vorzubereiten und damit zukunftssicher zu machen.

Infrastruktur im Verteilerschrank als tragfähiges Fundament

Als System, mit dem sich »minimalinvasiv« ein tragfähiges und zukunftssicheres Automationsnetzwerk realisieren lässt, ohne Bewohner in ihren künftigen Ausbauplänen in irgendeiner Weise einzuschränken, bietet sich beispielsweise Digitalstrom an (Bild 18). Damit ist eine herstellerunabhängige Vernetzung sämtlicher analoger und digitaler Anwendungen sowie anderer Automatisierungsprotokolle über die bestehenden Stromleitungen und das IP-Netz möglich. Die Implementierung der Smart Home-Plattform erfordert auch später keine Extraverkabelung oder Eingriffe in die Bausubstanz. Wer auf die Möglichkeiten der smarten Haussteuerung bzw. Automation im Moment noch verzichten möchte, wird von der bereits vorbereiteten Installation nicht eingeschränkt. Eine Nachrüstung ist jederzeit relativ einfach möglich. Das konventionelle Zuhause kann damit ein »Update« bekommen und zu einem Smart Home werden (Bild 19).

Investitionssicherheit durch Weiterentwicklungen

Neben dem unkomplizierten, jederzeit reversiblen Einbau der vernetzten Smart Home-Komponenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...