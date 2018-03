Die Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2024 zeigt, dass sich in diesem Jahr der geburtenstarke Unternehmerjahrgang, nämlich der Geburtsjahrgang 1964, langsam auf den Ruhestand vorbereiten wird (Bild).

Wir unterstellen, dass der Anteil der Selbstständigen in der Bevölkerung dem Anteil der lebenden Bevölkerung in Deutschland entspricht. In der Altersgruppe des Jahrgangs 1964 leben etwa 1,43?Mio. Menschen in Deutschland. In der Altersgruppe der potenziellen Nachfolger, 30 Jahre jünger, also Jahrgang 1994, sind es wenig mehr als 800.000.

Selbstständigkeit ist derzeit weniger erstrebenswert

Jeder Unternehmer und Mitarbeiter, der im Elektrohandwerk tätig ist, weiß dass die Konjunktur boomt. Es ist nicht das zentrale Problem an Aufträge zu kommen, sondern Mitarbeiter zu binden und zu finden.

Genauso so dünn wie qualifiziertes Personal gesät ist, steht es auch um die potenziellen Nachfolger. Je besser die Konjunktur, desto weniger Existenzgründungen. Dies wirkt sich auch auf die Übertragung von Unternehmen aus. Unternehmer, die im Kreis ihrer Mitarbeiter einen Nachfolger finden, müssen sich glücklich schätzen, denn in der Bevölkerung ist die Lust auf Selbstständigkeit, wie die Statistiken von IHK und HWK zeigen, deutlich rückläufig. Die einfache Formel lautet: je besser die Konjunktur, umso weniger Existenzgründungen.

Andererseits beobachten wir im Markt eine Tendenz, dass größere Elektroinstallationsbetriebe, die bundesweit tätig sind, immer häufiger an den Standorten, an denen sie Großprojekte betreut haben, Unternehmen kaufen, welche Dienst- und Serviceleistungen, die sich aus diesen Großprojekten ergeben, vor Ort abwickeln. Hier tut sich also eine neue Perspektive für Betriebe auf, die einen Nachfolger suchen.

Nicht der eigene Sohn, der Mitarbeiter oder der junge Meister ist der Nachfolger für das Unternehmen, sondern ein Kollege, der ein kleineres oder mittleres Unternehmen kauft und sich damit die Mitarbeiter des übernommenen Betriebes sichert.

Wenn vor 20 Jahren ein Betrieb übernommen wurde, dann war das Ziel des Übernehmers, an die Kunden des übernommenen Unternehmens heranzukommen. Der Markt hat sich gewandelt. Das Interesse an den Kunden ist weitaus geringer als das Interesse an den Mitarbeitern, um so weiterhin leistungsfähig zu sein. Vor allem in den Großstädten in Deutschland haben so auch kleinere Unternehmen mit fünf oder zehn Mitarbeitern Chancen, einen Nachfolger zu finden, der einen angemessenen Kaufpreis zahlt.

Jeder Dritte ohne Chance

Nicht selten kommen Unternehmen auf uns zu, die darüber berichten, dass sie vor zehn Jahren noch 20 Mitarbeiter hatten, heute aber nur noch drei und jetzt gerne einen Nachfolger für das Unternehmen finden würden. Wer am Ende seiner beruflichen Laufbahn seinen Betrieb zurückfährt, macht diesen Betrieb für einen potenziellen Nachfolger unattraktiv. ...

