Das Produktionswerk in China soll in der ersten Investitionsphase um die 4.000 m² groß sein. Eine Coextrusions-Anlage fertigt Platten unter anderem für Badewannen sowie Fahrzeuginnen- und -außenteile. In diesem ersten Schritt will Senoplast 13 Mio. EUR investieren und rund 40 zum Großteil lokale Mitarbeiter beschäftigen. Zur Unterstützung werden jedoch einige Fachkräfte aus der Unternehmenszentrale in Österreich kommen.

"Nach Mexiko ist China unser dritter Produktionsstandort. Es ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ...

