Bern - Der Internationale Währungsfonds (IWF) attestiert der Schweizer Wirtschaft eine hohe Anpassungsfähigkeit; deshalb habe sie sich robust gegenüber dem starken Franken gezeigt. Für 2018 prognostiziert der IWF ein Wirtschaftswachstum von 2,25% - und liegt damit im Rahmen der aktuellen BIP-Prognosen, die sich zwischen 2,0 und 4,0% bewegen.

Die Schweiz habe den Frankenschock überwunden. Die Unternehmen hätten an Produktivität gewonnen und schrieben wieder Gewinne. Die Wirtschaft insgesamt profitiere von der weltweiten günstigen Konjunktur, bescheinigt der IWF der Schweiz. Der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der Regierung stellt der Währungsfonds in seinem jährlichen Länderexamen grundsätzlich gute Noten aus - macht aber eine Anmerkung, die in der Schweiz für politische Diskussionen sorgen könnte.

Staatsausgaben oder Schuldenabbau

Der IWF legte der Schweiz erneut höhere Staatsausgaben ans Herz, nicht zuletzt, um die Geldpolitik zu entlasten. In gewohnt diplomatischen Worten loten die Experten ...

