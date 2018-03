Inmitten der Volatilitätsphase vom Februar konzentrierten sich die meisten Gründe, die zur Erklärung der Aktienmarktrückgänge angeführt wurden, auf die Rolle von steigenden US-Anleihenrenditen und eventuell die übertriebene Rolle, die börsengehandelte Volatilitätsprodukte spielten.

Seitdem wiesen Aktien eine weitere (moderate) Schwächephase auf (wie unten in dem roten Kreis gezeigt), allerdings in einem Umfeld mit stabilen Renditen auf 10-jährige US-amerikanische Staatsanleihen und einer erkennbaren Abnahme der Inflationssorgen.

Die Marktkommentatoren mussten sich also eine andere Geschichte einfallen lassen, um solche Bewegungen zu erklären. Sie haben sich hauptsächlich auf Anzeichen schwächer werdender gesamtwirtschaftlicher Daten versteift (jedoch wurden im Rahmen von US-Zöllen die potenziellen Auswirkungen eines Handelskriegs zumindest erwähnt).

Solche kurzfristigen Kursbewegungen sind normalerweise kaum mehr als Schwankungen und schwer zu begründen. Ein interessanter Versuch, diese Bewegungen zu erklären, war die Verwendung der Citigroup Economic Surprise Indizes.

Überraschungsindizes beziehen sich auf die Ergebnisse der gesamtwirtschaftlichen Daten im Verhältnis zu den Erwartungen und sind aus verschiedenen Gründen hilfreich. Erstens bieten sie die Möglichkeit, eine große Datenmenge auf einmal zu betrachten. Zweitens, was noch wichtiger ist, bestätigen sie, dass für die Märkte häufig das Liefern von Fakten im Verhältnis zu den Erwartungen relevant ist und nicht die eigentlichen Zahlen und ihr Niveau.

Tatsächlich gingen diese Indizes in einigen Volkswirtschaften zurück, insbesondere in Japan und Europa, wo die Indizes derzeit im negativen Bereich liegen, was auf enttäuschte Erwartungen hinweist.

Auch wenn solche Kennzahlen Informationsgehalt haben, sollten wir ihre Bedeutung nicht überbewerten. Dies gilt ohnehin immer im Hinblick auf eine einzelne Variable, aber auch Überraschungsindizes weisen einige Eigenschaften auf, die berücksichtigt werden müssen.

Der Index wurde nicht für diesen Zweck konzipiert

Die Citigroup Economic Surprise Indizes (CESIs) wurden ursprünglich für den Nachweis von Handelssignalen für Währungsbewegungen über sehr kurze Zeiträume konzipiert (ursprünglich über einen Zeitraum von nur einer Minute). Wir haben die Indizes zur Erklärung von langfristigen Veränderungen des Kassakurses von Devisen herangezogen (vor allem hier und hier in Beiträgen, die angesichts der jüngsten ...

