NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street startet am Montag mit kräftigen Gewinnen in den Handel. Der Dow-Jones-Index steigt um 1,9 Prozent auf 23.969 Punkte, der S&P-500 gewinnt 1,7 Prozent und der Nasdaq-Composite 2,1 Prozent. Nach der schwächsten Woche seit zwei Jahren sei zunächst einmal mit einer Erholung zu rechnen, vermuten Teilnehmer. Auch in fundamentaler Hinsicht stehen die Zeichen auf Entspannung: Medien berichten, dass die USA und China in Gesprächen seien, um einen Handelskrieg zu vermeiden. US-Finanzminister Steven Mnuchin hat sich bereits "verhalten zuversichtlich" über die Chance einer Vereinbarung geäußert.

Bereits in Asien und Europa kam es zu Erholungen. In der Vorwoche hatte die Aussicht auf einen weltweit zunehmenden Protektionismus die Aktionäre verschreckt. So hatte der S&P-500 um 6 Prozent nachgegeben, der Nasdaq-Composite noch etwas mehr, verursacht auch durch den Datenmissbrauch bei Facebook. Konjunkturseitig wurde der Chicago Fed National Activity Index für Februar veröffentlicht, der die Wirtschaftsaktivität in den USA misst und der gegenüber dem Vormonat zugelegt hat. Daneben werden Aussagen von Fed-Vertretern erwartet.

Brentöl weiter über 70 Dollar

Der Ölpreis gibt nur leicht nach und kann damit die Gewinne der Vorwoche weitgehend halten. Vor allem geopolitische Risiken hatten den Preis gestützt, so ein möglicher Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomabkommen und im Gefolge Sanktionen gegen den Ölexporteur. Aber auch die Daten zu Angebot und Nachfrage sehen seit einiger Zeit wieder günstiger für den Preis aus als zuvor. In der Vorwoche war das Barrel Brentöl über 70 Dollar gestiegen und verbleibt dort mit einem Tagesminus von 0,5 Prozent auf 70,10 Dollar. Für die US-Sorte WTI gibt der Preis um 0,3 Prozent ab auf 65,65 Dollar je Fass.

Auch der Goldpreis kann sich auf dem erhöhten Niveau halten, das er vergangene Woche erobert hatte. Geopolitische Unsicherheiten und die Sorge vor einem Handelskrieg hatten das Edelmetall getrieben. Die Feinunze legt um weitere 0,3 Prozent zu auf 1.352 Dollar.

Am Devisenmarkt macht der Euro Boden gut und liegt zum Dollar nun oberhalb der 1,24er Marke nach einem Tagestief bei rund 1,2350. Dagegen rückt die US-Devise gegen den Yen vor, nachdem er in der vergangenen Woche auf ein 16-Monatstief gefallen war. Der Yen war gefragt, weil er als sicherer Hafen gilt.

Anleihen stehen im Schatten des Aktienmarkts und stoßen angesichts der wieder gestiegenen Risikofreude auf wenig Kaufinteresse. Daneben lastet auch die üppige Neuemission vor allem von Kurzläufern am Montag. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys steigt um 2 Basispunkte auf 2,84 Prozent.

Erholung im Technologiesektor

Die Facebook-Aktie kann sich von ihrem Absturz in der Vorwoche minimal erholen und legt 0,8 Prozent zu. Im Gefolge des Skandals um einen umfangreichen Datenmissbrauch war die Aktie um rund 14 Prozent gefallen.

Deutlicher erholen können sich andere Technologiewerte, die im Sog von Facebook nachgegeben hatten. So steigen Microsoft um 4,7 Prozent, Netflix um 3,3 Prozent und Amazon um 2,5 Prozent.

Dropbox rücken um weitere 2,7 Prozent vor. Der Cloud-Anbieter hat in der Vorwoche ein fulminantes Börsendebüt aufs Parkett gelegt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.968,80 1,85 435,60 -3,04 S&P-500 2.633,21 1,74 44,95 -1,51 Nasdaq-Comp. 7.139,92 2,11 147,25 3,43 Nasdaq-100 6.663,17 2,38 155,08 4,17 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,28 2,1 2,26 108,1 5 Jahre 2,63 2,7 2,60 70,6 7 Jahre 2,76 2,4 2,74 51,3 10 Jahre 2,84 2,0 2,82 39,1 30 Jahre 3,07 0,6 3,06 0,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.56 Uhr Fr, 18.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,2428 +0,55% 1,2365 1,2365 +3,4% EUR/JPY 130,75 +1,03% 129,85 129,73 -3,4% EUR/CHF 1,1745 +0,39% 1,1716 1,1709 +0,3% EUR/GBP 0,8744 +0,08% 0,8737 1,1442 -1,7% USD/JPY 105,21 +0,50% 105,00 104,89 -6,6% GBP/USD 1,4214 +0,46% 1,4154 1,4149 +5,2% Bitcoin BTC/USD 8.157,94 -5,4% 8.530,08 8.667,35 -40,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,65 65,88 -0,3% -0,23 +8,9% Brent/ICE 70,10 70,45 -0,5% -0,35 +6,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.351,91 1.347,31 +0,3% +4,60 +3,8% Silber (Spot) 16,73 16,57 +1,0% +0,16 -1,2% Platin (Spot) 955,65 949,25 +0,7% +6,40 +2,8% Kupfer-Future 2,97 2,98 -0,4% -0,01 -10,2% ===

