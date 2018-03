ADLER Real Estate AG: Kräftiges Wachstum und verbesserte Finanzkennzahlen erwartet DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognose ADLER Real Estate AG: Kräftiges Wachstum und verbesserte Finanzkennzahlen erwartet 26.03.2018 / 16:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ADLER Real Estate AG in 2018: Kräftiges Wachstum und verbesserte Finanzkennzahlen erwartet - Portfolio wächst um rund 12.000 Wohnungen (rund 24 Prozent) - Nettomieteinnahmen steigen um rund 25 Prozent auf EUR 210 bis 220 Millionen - FFO I - Zuwachs um rund 65 Prozent erwartet - auf EUR 65 bis 70 Millionen - LTV auf 55 Prozent rückläufig Berlin, 26. März, 2018: Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Brack Capital Properties N.V., der das Portfolio der ADLER Real Estate AG um rund 12.000 Wohneinheiten oder rund 24 Prozent erweitert und die operativen Leistungsdaten deutlich verbessert, hat sich ADLER für 2018 anspruchsvolle Ziele gesetzt: - Die Nettomieteinnahmen werden voraussichtlich um rund 25 Prozent auf EUR 210 bis EUR 220 Millionen zunehmen. - Der FFO I wird kräftig von operativen Verbesserungen profitieren, zu denen die erwarteten Effizienzgewinne aus der Integration aller mieternahen Dienstleistungen genauso gehören wie der deutlich sinkende Zinsaufwand in Folge der Refinanzierungen des Jahres 2017 durch die Übernahme der Brack Capital. In Summe sollte 2018 ein FFO I in Höhe von EUR 65 bis EUR 70 Millionen erreichbar sein. Das entspräche einer Steigerung von mehr als 65 Prozent gegenüber 2017. - Der LTV, als Verhältnis der Nettofinanzverbindlichkeiten zum Wert des gesamten Immobilienbestands berechnet, wird nach heutigen Erwartungen Ende 2018 bei 55 Prozent liegen - nach 59,4 Prozent im Jahr 2017. - Mit weiteren Verbesserungen wird auch beim WACD gerechnet, der im Zusammenhang mit Re- und Neufinanzierungen für Portfolio-Ankäufe oder Projekte 2018 auf etwa 2,5 Prozent zurückgehen sollte. - Prognosen des zu erwartenden EPRA NAV sind besonders herausfordernd, weil dieser entscheidend von unabhängigen Bewertungen beeinflusst wird. ADLER erwartet, dass der EPRA NAV 2018 deutlich weiter zunimmt und dabei die Investitionen in den vorhandenen Bestand, die Erweiterung des Portfolios und die Marktveränderungen reflektiert. Tomas de Vargas Machuca, Co-CEO der ADLER Real Estate AG sagte: "Die Anstrengungen, die wir 2017 zur Transformation zu einem integrierten Immobilienkonzern unternommen haben, tragen maßgeblich zum zukünftigen Erfolg bei. Mit den operativen und finanziellen Verbesserungen und der Akquisition der Brack Capital Properties hat ADLER die besten Voraussetzungen geschaffen, um 2018 die guten Ergebnisse von 2017 noch einmal kräftig zu steigern." Maximilian Rienecker, CO-CEO fügte hinzu: "Der Ausblick auf 2018 macht deutlich, dass ADLER eine Wachstums- und Wertstory ist, die auch unserer bekannten Finanzpolitik entspricht, ein Investment Grade Rating so bald wie möglich zu erhalten. Ziele 2018 Abschluss Prognose Prognose zu 2017 2018 Abschluss in % Nettomieteinnahmen (Mio. 170,3 210 - 220 rund 25 EUR) Vermietungsstand (%) 92,1 94 rund 2 PP Ø Miete 5,21 5,40 rund 4 EUR/Quadratmeter/Monat FFO I (Mio. EUR) 40,5 65 - 70 rund 65 EPRA NAV (Mio. EUR) 1.207,2 - deutlich zunehmen LTV (%) 59,4 55 rund -4.4 PP WACD (%) 2,72 2,5 rund -0,2 PP Ihre Kontakte für Rückfragen: Dr. Rolf-Dieter Grass Leiter Unternehmenskommunikation ADLER Real Estate AG Telefon: +49 (30) 2000 914 29 r.grass@adler-ag.com 26.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADLER Real Estate AG Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 398 018 10 Fax: +49 30 639 61 92 28 E-Mail: info@adler-ag.com Internet: www.adler-ag.com ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02 WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0 Indizes: SDAX, GPR General Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 668865 26.03.2018

ISIN DE0005008007 XS1211417362 DE000A1R1A42 DE000A11QF02

AXC0202 2018-03-26/16:21