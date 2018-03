Drägerwerk will kein Geld aus dem Fenster werfen

Die Aktie des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers Drägerwerk (WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636) stürzte am Montag regelrecht ab. In der Spitze ging es für den TecDAX-Wert um etwas mehr als 110 Prozent in die Tiefe. Die Schuldigen waren schnell ausgemacht.

Zu Wochenbeginn hatten sich gleich zwei Analysten nicht gerade optimistisch zu den Aussichten der Drägerwerk-Aktie geäußert. Bei der DZ BANK verweist man vor allem auf die wenig berauschende Unternehmensprognose. Die gute Nachricht ist jedoch: Auf Analystenseite ist man der Ansicht, dass der Kursrutsch nun zu Ende sein sollte. Aus diesem Grund wurde das Kursziel für die Drägerwerk-Aktie von 60,00 auf 73,00 Euro nach oben geschraubt, während das Rating von "Verkaufen" auf "Halten" geändert wurde. Von Kurspotenzial und einer Kaufempfehlung jedoch keine Rede.

Den vollständigen Artikel lesen ...