Nach dem Kurseinbruch der Vorwoche haben sich die wichtigsten US-Indizes zum Start der neuen Woche stabilisiert. Die Anleger hatten zuletzt eine Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China befürchtet. Am Wochenende hatte sich US-Finanzminister Steve Mnuchin dann "vorsichtig hoffnungsvoll" geäußert, dass man sich im Streit um Strafzölle einigen könnte.

Der Dow Jones Industrial kletterte daraufhin am Montag in der ersten Dreiviertelstunde des Handels um 1,76 Prozent auf 23 946,53 Punkte. In den vergangenen fünf Handelstagen war der Leitindex um 5,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen abgesackt.

Mit minus 6 Prozent war es für den breit gefassten S&P 500 noch deutlicher abwärts gegangen. Er legte nun am Montag um 1,58 Prozent auf 2629,15 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,89 Prozent auf 6630,77 Punkte./ag/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

