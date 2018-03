Den Worten folgen nun auch Taten: Sowohl die EU als auch die USA setzen russische Diplomaten vor die Tür. Hintergrund ist die Vergiftung von Ex-Spion Skripal. Berlin spricht von einem "Signal der Solidarität" mit London.

Nach der Affäre um die Vergiftung des früheren russischen Ex-Spions Sergej Skripal in Großbritannien weisen zahlreiche westliche Staaten russische Diplomaten aus. Allein die USA verwiesen am Montag 60 russische Diplomaten des Landes. Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte, insgesamt 14 Mitgliedstaaten ergriffen einen solchen Schritt. Aus EU-Kreisen verlautete, betroffen seien dort "mehr als 30" Personen. Tusk sagte, weitere Schritte seien in den kommenden Tagen möglich.

Unter den EU-Staaten waren Deutschland, Polen und Litauen. Das Bundesaußenministerium in Berlin erklärte, es handele sich um eine gemeinsame europäische Reaktion auf den Fall Skripal. In Deutschland ...

