Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat vor Kurzem in einer Phase-3-Studie mit seinem Medikament Tecentriq bei der Behandlung von Lungenkrebs weitere Resultate präsentiert. Diese zeigten, dass die Kombination von Tecentriq und Avastin ergänzt mit Chemotherapie das Leben von Lungenkrebs-Patienten im Vergleich zu einer Therapie mit Avastin sowie Chemotherapie verlängert hat. Das primäre Ziel hinsichtlich der Überlebensrate bei Patienten mit einer speziellen Form des nicht Kleinzelligen Lungenkrebses (NSCLC) wurde bei der sogenannten IMpower150-Studie damit erreicht. Das Sicherheitsprofil war ebenfalls zufriedenstellend. Noch keine statistisch signifikanten Vorteile habe gemäß einem Zwischenresultat allerdings bisher die Kombination Tecentriq und Chemo gezeigt, so Roche. Die genauen Daten will Roche demnächst auf einem Onkologie-Kongress vorstellen. Bei IMpower150 handelt es sich um eine von acht Phase-3-Studien zu Lungenkrebs, die das Immun-Therapeutikum Tecentriq alleine oder in Kombination mit anderen Medikamenten untersucht.

