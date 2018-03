Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Montag im Späthandel kaum vom Fleck bewegt. Der Euro-Bund-Future präsentierte sich knapp behauptet. Am Markt wurde auf die etwas bessere Stimmung an den Aktienmärkten verwiesen.Mangels marktbewegender Konjunkturdaten richtete sich heute der Blick der Anleger auf die Aussagen wichtiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...