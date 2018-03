Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man den Markt schlagen kann. Stratege Sönke Niefünd beschäftigt sich mit der aktuellen Krise am Aktienmarkt.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Als Donald Trump europäischen und asiatischen Firmen mit Strafzöllen drohte, konnten sich die Manager deutscher Immobiliengesellschaften zurücklehnen und sagen: "Nicht unser Problem." Recht hatten sie, denn sie exportieren nichts. Ihren Kursen tat das gut - so, wie die Versuche, den Konflikt nicht eskalieren zu lassen, den Aktienkursen nun schlecht bekommen. Am Montag retteten sich nur zwei der acht Immobilientitel in Dax und MDax ins Plus. Dabei sind die Gewinnaussichten für alle positiv. Immobilien sind langfristige Anlagen. Aber die Aktionäre denken trotzdem kurzfristig.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Einmal im Monat widmen wir uns regelmäßig dem Thema der Bewertung des Aktienkernportfolios, welches rund 70 Prozent unseres Musterdepots ausmacht und derzeit 15 Einzeltitel enthält. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...