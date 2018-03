Nachdem der ehemalige KfW-Chef Ulrich Schröder an Krebs gestorben ist, schreibt sein Nachfolger einen Brief an die Mitarbeiter - und kündigt Kondolenzbücher an.

Der Start des KfW-Chefs Ulrich Schröder stand unter keinem guten Stern. Er war gerade zwei Wochen im Amt, da überwies die KfW Mitte September 2008 der insolventen US-Investmentbank Lehman Brothers versehentlich 320 Millionen Euro. Die "Bild"-Zeitung erklärte das Institut zur "dümmsten Bank Deutschlands".

Der Umgang des promovierten Juristen und Betriebswirts damit war typisch: Er brach das Eis, indem er Veranstaltungen fortan häufiger mit dem Satz eröffnete: "Herzlich Willkommen bei der dümmsten Bank Deutschlands." Umso offensiver konnte der Niedersachse berichten, wie er die KfW modernisieren und professionalisieren will.

Zu seinen wichtigsten Projekten zählte die Einführung der gleichen aufsichtsrechtlichen Standards, die auch normale Banken einhalten müssen. Seit 2016 wird die KfW, die dem Bund (80 Prozent) und den Ländern (20 Prozent) gehört, nun von der Bankenaufsicht kontrolliert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...