der Hauptversammlung, die am 19. Juli 2018 stattfinden wird, für das Geschäftsjahr 2017/18 eine unveränderte Dividende von 0,45 Euro je Aktie vorgeschlagen werden soll. Südzucker geht für das Geschäftsjahr 2018/19 von einem Konzernumsatz von 6,8 bis 7,1 Milliarden Euro aus und erwartet einen deutlichen Rückgang des operativen Konzernergebnisses auf 100 bis 200 Millionen Euro. Hierbei gehen wir von einem operativen Verlust im Segment Zucker in Höhe von 100 bis 200 Millionen Euro aus. Diese temporäre Entwicklung ist hauptsächlich durch die erwarteten Belastungen aus der Veränderung des EU-Zuckermarkts sowie durch das weiterhin sehr schwache Weltmarktumfeld in Folge der weltweiten Produktionsüberschüsse geprägt. Demgegenüber rechnen wir in den Segmenten Spezialitäten und Frucht mit Ergebnisverbesserungen. Im Segment CropEnergies wird eine operative Ergebnisbandbreite von 30 bis 70 Millionen Euro erwartet. Trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen für Zucker erwarten wir ein EBITDA-Niveau von 420 bis 520 Millionen Euro. Der vollständige Bericht für das Geschäftsjahr 2017/18 wird am 17. Mai 2018 veröffentlicht. Südzucker AG Investor Relations Nikolai Baltruschat Maximilianstraße 10 68165 Mannheim Tel.: +49 621 421-240 Fax: +49 621 421-449 investor.relations@suedzucker.de Über die Südzucker-Gruppe Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position. Mit rund 16.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2016/17 einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro. 26.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Südzucker AG Maximilianstr. 10 68165 Mannheim Deutschland Telefon: +49 (0)621 - 421-530 Fax: +49 (0)621 - 421-7530 E-Mail: investor.relations@suedzucker.de Internet: www.suedzucker.de ISIN: DE0007297004, XS0606202454, DE000A1AJLE6, XS0222524372 WKN: 729700, A1GNRQ, A1AJLE, A0E6FU, Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in Hannover, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 668863 26.03.2018 CET/CEST

ISIN DE0007297004 XS0606202454 DE000A1AJLE6 XS0222524372

AXC0218 2018-03-26/16:58