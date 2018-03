Nach dem Verkauf ihrer Pharmafirma Hexal steckten die Strüngmann-Zwillinge eine Milliarde Euro in neue Biotech-Unternehmen. Jetzt wollen sie ernten.

Thomas Strüngmann sitzt in der letzten Reihe des Tagungsraums im Dachgeschoss und schweigt. Vor ihm findet eine beeindruckende Parade medizinischen Fortschritts statt. Da geht es um individuell zugeschnittene Impfstoffe gegen Krebs, um Therapien gegen Alzheimer und Parkinson, um ein Mittel gegen ein tödliches Virus, das erst vor wenigen Wochen auf den Markt gekommen ist. Strüngmann lauscht und ist offensichtlich zufrieden mit dem, was die Unternehmen, die hier präsentieren, mit seinem Geld angestellt haben.

Als Pharmarebellen haben Thomas Strüngmann und sein Bruder Andreas schon vor mehr als zehn Jahren die Branche aufgemischt und viel Geld verdient. Sie gründeten den Billigpillenhersteller Hexal und verkauften ihn 2005 für 5,5 Milliarden Euro an den Schweizer Pharmakonzern Novartis. Zur Ruhe gesetzt haben sie sich nicht. Als große Biotechinvestoren wollen sie die Entwicklung revolutionärer Heilmethoden vorantreiben - und dabei belegen, dass medizinische Forschung außerhalb bürokratischer Großkonzerne besser funktioniert. Nach manchen Rückschlägen sieht es nun tatsächlich so aus, als stünde der große Durchbruch unmittelbar bevor.

Eine Milliarde Euro haben die Brüder in den vergangenen Jahren in Biotechnologie gesteckt. Einmal im Jahr lädt der Investor die Chefs seiner aktuell neun Beteiligungen nach Schloss Hohenkammer bei München. Früher am Tag ist Thomas Strüngmanns Begeisterung über deren Errungenschaften sehr deutlich spürbar. Im Gutshof-Restaurant zeigt der 68-Jährige am Vorspeisenbuffet stolz eine Mail, die den Erfolg von Biontech belegen soll. In einer Studie sind mehrere Patienten krebsfrei geblieben, nachdem sie mit einem von dem Unternehmen entwickelten Medikament behandelt wurden. Auf dem Weg zum Mittagstisch schwärmt Strüngmann dann von seiner Beteiligung Aicuris. "Break the law!", ruft er am Tisch aus und ballt die Faust.

Es den etablierten Pharmaunternehmen so richtig zu zeigen war für beide schon zu Hexal-Zeiten ein Antreiber. Sie ahmten Medikamente nach, deren Patentschutz abgelaufen war und verkauften die dann billiger als das Original. In der Branche machten sie sich damals viele Feinde. "Manager haben sich weggesetzt, wenn wir in die Nähe kamen", sagt Thomas Strüngmann. Dabei seien große Konzerne geprägt von starren Hierarchien, Kontrollwahn und übergroßen Egos. Auch Hexal hat sich nach dem Verkauf bürokratisiert. Wo die Türen früher offen waren, errichteten die neuen Eigentümer Zutrittskontrollen zu den Chefbüros.

Mit ihrem Investmentvehikel Athos (das Kürzel steht für Andreas und Thomas Strüngmann) haben die Brüder von Anfang an vor allem auf wendige Angreifer gesetzt - und dabei auch Lehrgeld bezahlt. So hatten sie unter anderem in das Solarunternehmen Conergy investiert, das 2013 Insolvenz anmeldete. Seit 2011 hat sich Athos auf Biotechnologie konzentriert, neben SAP-Gründer Dietmar Hopp gehören die Strüngmann-Zwillinge ...

