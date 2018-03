Trotz des Handelsstreits war der Dax mit Gewinnen in den Tag gestartet. Diese gibt der Leitindex im Tagesverlauf ab und fällt wieder in die rote Zone.

Die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen China und den USA hatte den europäischen Börsen zu Wochenbeginn neuen Schwung verliehen. Dax und EuroStoxx 50 legten zu - dann fielen die Kurse. Am Nachmittag notierte der Dax 0,5 Prozent schwächer bei 11.814 Punkten. Zuvor hatte sich der Leitindex wieder an der Marke von 12.000 Zählern herangearbeitet.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking sagte am Montag, China sei bereit, in Gesprächen mit den USA Differenzen auszuräumen. Die Tatsache, dass es bereits Ausnahmeregelungen für einige wichtige Handelspartner gebe, deute darauf hin, dass US-Präsident Donald Trump seine Zollpolitik eher als Mittel für Verhandlungen nutzen und nicht unbedingt einen weltweiten Handelskrieg vom Zaun brechen wolle, schrieb Mike van Dulken, Chef-Analyst des Brokerhauses Accendo Markets.

Dem "Wall Street Journal" zufolge ...

