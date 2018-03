ROUNDUP/Umstrittene US-Zölle: EU wappnet sich gegen mögliche 'Stahlschwemme'

BRÜSSEL/BERLIN - Nach dem Inkrafttreten der umstrittenen US-Zölle auf Stahl und Aluminium wappnet sich die EU gegen eine mögliche "Stahlschwemme" auf dem europäischen Markt. Sollte die Untersuchung ergeben, dass ursprünglich für den US-Markt bestimmte Produkte nun nach Europa umgeleitet werden und dort die Preise verzerren, könne die EU ihrerseits Schutzzölle oder Mengenbeschränkungen einführen, erklärte die EU-Kommission am Montag.

Ifo-Institut: Protektionismus trübt Stimmung deutscher Exporteure

MÜNCHEN - Der zunehmend protektionistische Kurs der US-Regierung schlägt den deutschen Exporteuren auf die Stimmung. Wie das Münchner Ifo-Institut am Montag in München mitteilte, fielen die von ihm erhobenen Exporterwartungen im März um zwei Punkte auf 12,8 Zähler. Das ist der tiefste Stand seit Januar 2017. "Die Protektionismus-Debatte hinterlässt Spuren bei den deutschen Exporteuren", begründete das Institut die Entwicklung.

Weidmann: Zinserhöhung Mitte 2019 nicht ganz unrealistisch

WIEN/FRANKFURT - Bundesbank-Präsident Jens Weidmann macht Hoffnung auf ein Ende der Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) im kommenden Jahr. "Die Märkte sehen eine erste Zinsanhebung etwa zur Mitte des Jahres 2019, was wohl nicht ganz unrealistisch ist", sagte Weidmann am Montag laut Redetext in Wien.

Altmaier: Haben kein Angebot für Ausnahmen von US-Zöllen gemacht

BERLIN - Für die vorübergehende Befreiung der EU von US-Zöllen hat Deutschland laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier keine Zugeständnisse gemacht. Er habe keine konkreten Angebote unterbreitet, sagte der CDU-Politiker am Montag dem Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Das könne er auch gar nicht. "Nicht ein einziges Land verhandelt, sondern die EU gemeinsam. Meine Aufgabe in Washington war auch, dafür zu sorgen, dass die EU nicht auseinander dividiert wird. Deshalb habe ich weder Angebote gemacht noch Angebote angenommen."

Bundesbank begrüßt Ausnahmen für EU bei US-Zöllen

WIEN/FRANKFURT - Die Bundesbank hat die vorläufige Ausnahmeregelung für die zuletzt in Kraft getretenen US-Zölle auf Stahl und Aluminium für die Europäische Union begrüßt. "An einem Handelskrieg kann niemand Interesse haben", sagte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann am Montag laut Redetext in Wien. Die Entscheidung Washingtons, die EU bei den neuen Zöllen vorerst auszunehmen, reduziere das Risiko einer Eskalation des derzeitigen Handelskonflikts mit den USA.

Konkurrenz zum Dollar: China bietet Handel mit Rohöl in eigener Währung an

PEKING - Nach jahrzehntelangem Zögern ist China zum Wochenbeginn in den sogenannten Terminhandel am Rohölmarkt eingestiegen. Damit macht das Reich der Mitte den bislang führenden Öl-Handelsplätzen Konkurrenz. Zudem nagt das Land an der Dominanz des US-Dollar als Weltleitwährung. Seit Montag werden die ersten auch als Future bekannten Verträge auf zukünftige Öllieferungen im Finanzzentrum Shanghai gehandelt. Der Terminhandel wird in der chinesischen Landeswährung Yuan (Renminbi) abgewickelt und steht auch ausländischen Anlegern offen.

Frankreich: Wirtschaftswachstum beschleunigt sich stärker als erwartet

PARIS - Das französische Wirtschaftswachstum hat sich zum Jahresende 2017 stärker beschleunigt als erwartet. Im vierten Quartal habe das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 0,7 Prozent zugelegt, teilte das nationale Statistikamt Insee am Montag in einer dritten Schätzung mit. In einer vorherigen Schätzung war noch ein Wachstum von 0,6 Prozent ermittelt worden. Im Vorquartal hatte das Wachstum bei 0,5 Prozent gelegen.

'WSJ': Notenbanker Williams dürfte neuer Chef der Fed von New York werden

NEW YORK/WASHINGTON - Der Präsident der regionalen Notenbank von San Francisco, John Williams, dürfte laut einem Pressebericht auf den einflussreicheren Posten des Chefs der Fed von New York wechseln. Das Direktorium der New Yorker Notenbank habe Williams für den Posten empfohlen, berichtete das "Wall Street Journal" am Wochenende mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen.

ROUNDUP: IWF für neuen Euro-Krisenfonds - 11 Milliarden Kosten für Deutschland

BERLIN - Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, macht sich zur Stabilisierung der Euro-Zone für einen milliardenschweren "Schlechtwetterfonds" stark. Jedes Euro-Land solle pro Jahr 0,35 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) dort einzahlen, sagte sie am Montag bei einer Rede des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin - für Deutschland wären das rund elf Milliarden Euro im Jahr. Für relativ geringere Kosten könnte damit die Gefahr unkontrollierbarer Verwerfungen deutlich reduziert werden, sagte Lagarde. Ein Sprecher von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte dazu, man müsse sich erst die Details anschauen.

