Düsseldorf - Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN LU0974225590/ WKN A1W5T2) schüttet heute an seine Anleger mit 2,25 Euro je Anteilsschein für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 bezogen auf den Anteilspreis von 49,65 Euro zu Jahresbeginn 2017 eine Rendite von 4,53% aus, so die KFM Deutsche Mittelstand AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...