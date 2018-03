Frankfurt/Neu-Isenburg (ots) -



Vier Millionen Menschen in Deutschland sind an einer seltenen Erkrankung erkrankt. Das sind vier Millionen Einzelschicksale, verteilt auf 7.000 Krankheiten (1). Über die meisten seltenen Erkrankungen ist noch immer wenig bekannt. Ziel des Tages der seltenen Erkrankungen ist es daher, mehr Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse der Betroffenen zu erreichen (2). Viele seltene Erkrankungen sind genetisch bedingt (1), chronisch (3) und schwerwiegend (4). Sie beeinträchtigen meist stark den Alltag der Betroffen und können ihre Lebenserwartung verkürzen. Da seltene Erkrankungen häufig fortschreitend sind und zu bleibenden Funktionsstörungen in Geweben und Organen führen können (4,5), ist eine frühe Diagnose wichtig. Insbesondere wenn eine spezifische Therapie verfügbar ist. Dazu braucht es mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und bei Ärzten. Auch Gesundheitswesen und Politik sind gefordert. Denn auch die Versorgung der Patienten ist noch weit vom Optimum entfernt, so das Fazit der Experten beim Pressegespräch von Sanofi Genzyme (6).



Hannelore war schon 30 Jahre alt, als die Diagnose gestellt wurde: Als Kind hat sie unter häufigem, spontan auftretendem Nasenbluten gelitten. Und sie war immer sehr müde. Keiner hatte gedacht, dass dahinter eine Erkrankung stecken könnte. Die Diagnose war quasi reiner Zufall. Bei einer Blutspende machten die Blutwerte die Krankenschwester stutzig. In der anschließenden Untersuchung zeigte sich, dass Hannelore zu wenig rote und weiße Blutkörperchen sowie eine zu geringe Anzahl an Blutplättchen hatte. Am Ende der Untersuchungen stand fest: Sie hat Morbus Gaucher. Bei dieser lysosomalen Speicherkrankheit wird ein lebensnotwendiges Enzym nicht ausreichend gebildet. Dieses Enzym braucht der Körper aber, um Stoffwechselprodukte in den sogenannten Lysosomen der Zellen abbauen zu können. Passiert dies nicht, werden diese in den Zellen gespeichert. In der Folge kommt es zu schweren Beeinträchtigungen in Geweben und Organen (6).



Mit der Diagnose kannte Hannelore zwar endlich die Ursache ihrer Beschwerden, aber helfen konnte ihr niemand so richtig. So lebte sie in den nächsten Jahrzehnten mit den Knochen- und Rückenschmerzen, der dauernden starken Müdigkeit und den starken Regelblutungen. Die Müdigkeit wurde zu ihrem Dauerbegleiter. "Ich bin nach der Schule, später nach der Arbeit oft direkt ins Bett gegangen, weil ich mich ausruhen musste", beschreibt Hannelore ihren Zustand und ergänzt: "Je älter ich wurde, desto schwächer wurde ich. Manchmal stellte ich nach dem Einkauf nur die Einkaufstasche ab. An das Wegräumen der Lebensmittel war nicht zu denken." Erst mit 69 Jahren, als sie sich wegen ihres Hobbys, Astrologie, einen Laptop zulegt, "googelt" sie nach Morbus Gaucher und findet endlich mehr Informationen und eine Ambulanz für seltene Stoffwechselerkrankungen. 39 Jahre nach Diagnose konnten die Experten ihr dort endlich weiterhelfen. Sie bestätigen die Diagnose und setzen sie auf eine spezifische Therapie, die zu diesem Zeitpunkt bereits 15 Jahre verfügbar ist (6). Diagnose: Vier von zehn erst als Erwachsene entdeckt



Insgesamt sind etwa 50 bis 60 lysosomale Speicherkrankheiten bekannt (4,6). Darunter Morbus Pompe, Morbus Gaucher, Morbus Fabry und zahlreiche Typen Mukopolysaccharidosen. Ihre Häufigkeit in der Bevölkerung variiert. Jedoch kommt eins von 7.000 Neugeborenen mit einer lysosomalen Speicherkrankheit auf die Welt (4). Wann die Betroffenen diagnostiziert werden, hängt vielfach vom Schweregrad ab. Aber auch davon, ob die Erkrankung in der Familie bereits bekannt ist und ob die konsultierten Ärzte bei den häufig unspezifischen Symptomen an eine lysosomale Speicherkrankheit denken. "Der Zeitraum zwischen dem Auftreten erster Symptome und der Diagnosestellung beträgt von unter einem Jahr bis zu 10 Jahren und mehr - auch heute noch", weiß Prof. Dr. Martin Merkel, Spezialist für seltene Stoffwechselerkrankungen in Hamburg (6). Vier von zehn Betroffenen mit einer lysosomalen Speicherkrankheit werden erst im Erwachsenenalter diagnostiziert (7). So auch im Fall von Sabine Biermann, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V. Sie wartete rund 10 Jahre auf Klarheit und war dann sehr erleichtert. "Die meisten Patienten reagieren in der Art, erleichtert endlich zu wissen, was mit ihnen los ist", erläutert Prof. Dr. Andreas Hahn, Kinderarzt in Gießen. Alles sei besser zu ertragen als Ungewissheit. Selbst wenn keine kausale Therapie existiere, blieben die Betroffenen größtenteils positiv (6).



"Der nächste Schritt sei dann, die Betroffenen offen und ehrlich über die Erkrankung und die Behandlungsoptionen zu informieren", betont Prof. Dr. Michael Beck, Kinderarzt aus Mainz. Für das Aufklärungsgespräch mit den Betroffenen und ihren Angehörigen nehmen sich Ärzte und Krankenpfleger in den Spezialambulanzen für seltene Erkrankungen sehr viel Zeit. Schließlich gibt es eine Menge zu erklären und auch einiges zu entscheiden. "Bis zum Zweitgespräch haben sich die Patienten oder deren Eltern meist schon im Internet schlau gemacht", berichtet Prof. Hahn. Sein Team empfehle immer, sich zusätzlich bei Patientenorganisationen zu erkundigen. "Die sind sehr wichtig und machen einen tollen Job." Die Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V. verfolgt mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit ein klares Ziel: Mitglieder, aber auch die Öffentlichkeit über die Erkrankung Morbus Gaucher, das Krankheitsbild und Diagnosemöglichkeiten zu informieren (8). Denn je mehr Menschen über Morbus Gaucher Bescheid wissen, umso eher erhalten Betroffene eine Diagnose und Therapie (6).



Für 10 der 60 lysosomalen Speicherkrankheiten gibt es spezifische Behandlungsoptionen (4). Diese reichen von der Enzymersatz- bis hin zu Substratreduktionstherapien. "Dennoch ist es auch bei spezifischen Therapien wichtig, individuell Therapieziele festzulegen und somit realistische Erwartungen zu setzen, was mit der Therapie tatsächlich erreicht werden kann. Fest steht Heilung gibt es bei diesen Erkrankungen jedoch nicht", erklärt Hahn. Während es unter Therapie bei einigen Patienten zu leichten Verbesserungen des aktuellen Gesundheitszustandes komme, stabilisiere sich dieser bei anderen. Bei manchen Erkrankungen und einem Teil der Patienten könne nur das Fortschreiten des Krankheitsverlaufes verlangsamt werden. "Aber auch das ist ein Erfolg" (6).



Versorgung weiter ausbauen und verbessern



"Sanofi Genzyme versteht sich als Partner der Ärzte und Patienten", erklärt Martina Ochel, Geschäftsführerin Sanofi Genzyme "und zwar seit über 35 Jahren, als Sanofi Genzyme begann, sich für Patienten mit seltenen Erkrankungen zu engagieren". Neben der Bereitstellung von Arzneimitteln hat Sanofi Genzyme bereits vor über 10 Jahren LysoSolutions - ein umfassendes Serviceprogramm zu lysosomalen Speicherkrankheiten - aus der Taufe gehoben. Dieses wird sowohl von Patienten als auch von Ärzten intensiv genutzt. "In Medizinerkreisen werden zudem besonders die fachlich exzellenten und neutralen Fortbildungen geschätzt", sagt Hahn. Von der Förderung der Kommunikation und des Austausches zwischen den Beteiligten einmal abgesehen ist auch die Unterstützung von Diagnostik-Initiativen und Registern wichtig. Ersteres hilft, die Diagnose wesentlich zu vereinfachen und die Unterstützung der Register ermöglicht Ärzten und Wissenschaftlern tiefere Einblicke in die Erkrankung und Bedürfnisse der Patienten zu erhalten, um deren Versorgung weiter verbessern zu können. Die Strukturen zur Behandlung von Menschen mit seltenen Erkrankungen seien jedoch noch nicht optimal, so die erfahrenen Spezialisten. Hier sei die Politik gefordert. "Denn die Patientenbetreuung ist zeit- und kostenintensiv", unterstreicht Merkel. Die flächendeckende Versorgung mit spezialisierten Zentren bedürfe mehr Anstrengungen seitens der Politik. Zum Wohle der Patienten sollten laut Ochel alle Beteiligten an einem Strang ziehen - von der Selbsthilfegruppe über Ärzte und medizinische Fachkräfte, Politik sowie Öffentlichkeit bis hin zu den pharmazeutischen Unternehmen (6).



