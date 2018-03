Die Metro-Aktie verliert heute deutlich an Wert und fällt auf das Niveu von 14 Euro. Damit summiert sich der Kursverlust in den vergangenen 6 Monaten auf fast 20%. Doch wie reagieren die Analysten?Die Investmentbank Oddo BHF hat Metro AG von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 16 Euro gesenkt. Analyst Laurence Hofmann begründete dies in einer am Montag vorliegenden...

