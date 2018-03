Zum Wochenanfang ist der DAX zunächst freundlich gestartet, hat am Nachmittag dann aber doch deutlich ins Minus gedreht und damit die Mitte letzter Woche begonnene Talfahrt fortgesetzt. Und das, obwohl zum Handelsstart in New York positive Vorgaben aus den USA kamen.

Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.787,26 Punkten berechnet, ein Abschlag in Höhe von 0,83 Prozent im Vergleich zum Freitagsschluss. Das Minus seit letzten Mittwoch summiert sich damit auf fast fünf Prozent, seit dem Hoch Ende Januar hat der Leitindex sogar rund 15 Prozent nachgelassen. Bis kurz vor Handelsschluss konnten sich am Montag nur BMW, Volkswagen und Lufthansa gegen den Abwärtssog stemmen. Die kräftigsten Kursabschläge gab es dagegen bei beiden Fresenius-Titeln, Covestro und Linde.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,2445 US-Dollar (+0,68 Prozent).