der Speicherdienst Dropbox ist an die Börse gegangen. Der erste Kurs der Aktie lag deutlich über dem Ausgabepreis. Mit 29 US-Dollar startete die Aktie am 23.03.2018 an der Nasdaq. Der Ausgabepreis wurde auf 21 USD festgelegt.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Nachfrage nach der Aktie ist riesig!

Dropbox hat 500 Mio. registrierte Kunden und ist in den letzten Jahren kräftig gewachsen. Zu beachten ist jedoch, dass von den 500 Mio. Kunden nur etwa 11 Mio. Kunden ... (Johannes Weber)

