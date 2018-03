Expedia Group steht für globale Orientierung und ein starkes Mehrmarken-Reiseportfolio



Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Expedia Group, Inc., zuvor Expedia, Inc.(NASDAQ: EXPE) meldete heute, seinen Firmennamen von "Expedia, Inc." zu "Expedia Group, Inc." geändert zu haben. Die Aktie wird weiterhin an der Börse Nasdaq unter dem Börsenkürzel EXPE gehandelt.



Expedia Group (http://www.expediagroup.com/) aktualisierte sowohl Firmennamen als auch Branding, um ihre Identität als global führendes Technologieunternehmen im Reisesektor, weltweit eine der gesellschaflich und wirtschaftlich bedeutendsten Industrien, angemessener darzustellen. Gleichzeitig honorieren die Änderungen die einzigartigen Beiträge jeder einzelnen Marke und jedes Unternehmens der Expedia Group, die am Erfolg der Gesamtorganisation beteiligt sind.



"Wir freuen uns, den neuen Namen und die neue Identität der Expedia Group vorzustellen, wodurch der globale Charakter unseres Unternehmens besser wiedergeben und deutlicher zum Ausdruck gebracht wird, wer wir geworden sind und wer wir noch werden wollen", erklärte Mark Okerstrom, Präsident und CEO der Expedia Group. "Mit dieser Klarheit und Ausrichtung können wir nun das fortsetzen, was wir am besten können: Reisenden und Partnern die Welt näherbringen."



Expedia Group (NASDAQ: EXPE) ist eine der größten Reiseplattformen weltweit. Wir helfen dabei, Reisebarrieren aufzubrechen und Reisen komplikationsloser, angenehmer, realisierbarer und zugänglicher zu machen. Unsere Aufgabe besteht darin, die Welt in die Reichweite unserer weltweiten Kunden und Partner zu bringen. Wir setzen unsere Plattform und Technologiekapazitäten mit einem umfangreichen Unternehmens- und Markenportfolio wirksam ein, um den Personenverkehr und die Bereitstellung von Reiseerfahrungen sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene zu orchestrieren. Unsere Reisemarken umfassen: Brand Expedia®, Hotels.com®, Expedia® Partner Solutions, Egencia®, trivago®, HomeAway®, Orbitz®, Travelocity®, Wotif®, lastminute.com.au®, ebookers®, CheapTickets®, Hotwire®, Classic Vacations®, Expedia® Media Solutions, CarRentals.com, Expedia Local Expert®, Expedia® CruiseShipCenters®, SilverRail Technologies, Inc., ALICE and Traveldoo®. Weitere Informationen finden Sie unter www.expediagroup.com.



Alle Handelsmarken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2018 Expedia, Inc. Alle Rechte vorbehalten. CST: 2029030-50



