Die britische Regierung hat die Ausweisung Dutzender russischer Diplomaten in vielen Ländern begrüßt. Diese zeige, dass man "Schulter an Schulter" stehe, sagte ein Regierungssprecher am Montag in London. Man sende damit ein klares Signal an den Kreml: "Russland kann nicht weiter internationales Gesetz verspotten."

Wegen des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal (66) und dessen Tochter Yulia (33) hatten kurz zuvor zahlreiche Staaten die Ausweisung russischer Diplomaten angeordnet. Die beiden waren vor etwa drei Wochen bewusstlos in der englischen Kleinstadt Salisbury gefunden worden. Sie waren nach britischen Angaben mit einer Substanz vergiftet worden, die einst in der Sowjetunion produziert worden war./si/DP/he

