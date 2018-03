Die Differenzen zwischen der EU und der Türkei sind unübersehbar. Präsident Erdogan geht in das Gipfeltreffen mit den EU-Spitzen dennoch mit der Maximalforderung.

Trotz aller Spannungen mit Europa hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die EU zur Wiederbelebung des eingefrorenen Beitrittsprozesses seines Landes aufgefordert. Vor dem EU-Türkei-Gipfel im bulgarischen Schwarzmeerort Warna sagte Erdogan am Montag: "Auch heute ist eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union weiterhin ein strategisches Ziel." Man werde bestimmten Kreisen nicht erlauben zu verhindern, "dass die Türkei in der Europäischen Union als angesehenes und gleichberechtigtes Vollmitglied den Platz einnimmt, den sie verdient". Welche Kreise er meinte, sagte er nicht.

Erdogan äußerte seine Erwartung, "dass die politischen und künstlichen Hindernisse, mit denen unser Land während der Beitrittsverhandlungen konfrontiert wurde, aus dem Weg geräumt werden und dass der Beitrittsprozess wiederbelebt wird". Der türkische Staatschef wollte am Montagabend in Warna mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk zusammenkommen.

Das Treffen wird überschattet von der Menschenrechtslage in der Türkei, der türkischen Offensive in Syrien, der türkischen Blockade von Erdgasbohrungen vor Zypern und der Inhaftierung von EU-Bürgern in der Türkei. Das Treffen der EU-Spitzen mit Erdogan ist das erste dieser Art seit zehn Monaten.

