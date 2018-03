Umsatz- und Ergebnisrückgang durch Umsatzverschiebungen in Q2 2018 und Umsatzminus im eigenen Retail. Q1-Umsatz 2017/18 sinkt um 2,4 Mio. EUR und Konzernergebnis um 0,9 Mio. EUR. Forecast Gesamtjahr unverändert: steigende Umsätze und Ergebnis erwartet. DGAP-Ad-hoc: Ahlers AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Umsatz- und Ergebnisrückgang durch Umsatzverschiebungen in Q2 2018 und Umsatzminus im eigenen Retail. Q1-Umsatz 2017/18 sinkt um 2,4 Mio. EUR und Konzernergebnis um 0,9 Mio. EUR. Forecast Gesamtjahr unverändert: steigende Umsätze und Ergebnis erwartet. 26.03.2018 / 18:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR Ahlers AG, Herford ISIN DE0005009708 und ISIN DE0005009732 Umsatz- und Ergebnisrückgang durch Umsatzverschiebungen in das zweite Quartal 2018 und rückläufige Umsätze im eigenen Einzelhandel. Umsatz sinkt um 3,8 Prozent oder 2,4 Mio. EUR und Konzernergebnis um 31 Prozent oder 0,9 Mio. EUR im ersten Quartal 2017/18. Forecast für das Gesamtjahr unverändert: steigende Umsätze und Ergebnis erwartet. In den letzten Jahren waren das erste und das dritte Quartal durch Umsatzverschiebungen in die jeweiligen Folgequartale geprägt, die wegen bedarfsgerechterer Auslieferung der Saisonware und des zunehmenden Konsignationsgeschäfts entstehen. Auch im ersten Quartal 2017/18 verlagerten sich Umsätze in die nächste Dreimonatsperiode. Zudem sanken die Umsätze im eigenen Einzelhandel vornehmlich wegen schwächerer Flächenproduktivität, aber auch einiger Store-Schließungen. Insgesamt ging der Umsatz um 2,4 Mio. EUR von 63,1 Mio. EUR auf 60,7 Mio. EUR zurück. Der niedrigere Umsatz trug maßgeblich zum rückläufigen Konzernergebnis vor Steuern bei (-1,3 Mio. EUR). Nach Steuern ging das Ergebnis in den ersten drei Monaten 2017/18 um 0,9 Mio. EUR von 2,9 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR zurück. Der Vorstand bestätigt den im Geschäftsbericht 2016/17 veröffentlichten Forecast für das Geschäftsjahr 2017/18, wonach die Umsätze leicht steigen und die Konzernergebnisse vor und nach Steuern im mittleren zweistelligen Prozentbereich zulegen sollen. Gleichzeitig verweist er auf die zunehmend hohe Prognoseunsicherheit aufgrund der volatilen Marktbedingungen im Bekleidungseinzelhandel. Alle Zahlen sind noch vorläufig. Die endgültigen Zahlen des ersten Quartals 2017/18 veröffentlicht Ahlers am 11. April 2018. Herford, 26. März 2018 Der Vorstand Ahlers AG Elverdisser Str. 313 32052 Herford Kontakt: Michael Zielke Investor Relations Manager 26.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Ahlers AG Elverdisser Straße 313 32052 Herford Deutschland Telefon: +49 (0)5221 979-0 Fax: +49 (0)5221 70058 E-Mail: ahlers-ag@ahlers-ag.com Internet: www.ahlers-ag.com ISIN: DE0005009708, DE0005009732 WKN: 500970, 500973 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 668929 26.03.2018 CET/CEST

